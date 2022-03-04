Украина одержала маленькую юридическую победу на Россией в ЕСПЧ

4 марта 2022 , 13:32
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Источник:

фейсбук Дениса Малюски

Украина инициировала новое дело против России в Европейском суде по правам человека. Кроме того, ЕСПЧ по просьбе Киева остановило рассмотрение дел против Украины.

Об этом сообщил министр юстиции Денис Малюска. По словам чиновника, его ведомство также вовлечено в войну с Россией, но юридическую.

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Юридическое ослабление россиян

Малюска отметил, что в рамках нового дела против России Украина уже получила обеспечительное мероприятие. Оно запрещает россиянам совершать ряд действий.

Это их, конечно, не остановило, но юридические позиции для будущих процессов ослабило,
– подчеркнул он.

Еще одно нужное решение ЕСПЧ по России 

Ранее Европейский суд по правам человека принял решение указать правительству России, что необходимо воздерживаться от военных нападений на гражданское население и гражданские объекты.

В частности, россиянам нужно воздержаться от нападений на:

  • жилые помещения,
  • автомобили скорой помощи,
  • другие гражданские объекты, особенно охраняемые, такие как школы и больницы.

Также суд призвал немедленно обеспечить безопасность медицинских учреждений, персонала и автомобилей скорой помощи на территории, подвергшейся нападению или осаде российских войск.

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Автор: Андрій Шляхтін