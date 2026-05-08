Украина официально разрешает России провести парад на 9 мая, – указ Зеленского

Владимир Зеленский 8 мая подписал новый указ, который касается России. Украинский лидер официально разрешил стране-агрессору провести парад на Красной площади 9 мая в Москве.

Соответствующий указ опубликован на сайте президента Украины.

Смотрите также "Подстава" от ближайшего союзника: Китай унизил Путина перед парадом

О чем шла речь в указе Зеленского относительно парада в Москве?

В документе указано, что, учитывая многочисленные просьбы, с гуманитарной целью, очерченной в переговорах с американской стороной 8 мая 2026 года, Владимир Зеленский постановляет разрешить 9 мая 2026 года провести парад в городе Москве, что в России.

На время парада (с 10 часов утра по киевскому времени 9 мая 2026 года) территориальный квадрат Красной площади исключить из плана применения украинского вооружения,

– говорится в указе.

Также в документе указаны координаты квадрата Красной площади:

55.754413 37.617733

55.755205 37.619181

55.753351 37.622854

55.752504 37.621538

Где расположена Красная площадь в Москве: смотрите на карте

Новый указ Зеленского вступает в силу со дня его подписания, то есть 8 мая 2026 года.

В Офисе Президента в комментарии 24 Канала также отметили, что Владимир Зеленский подписал указ, поскольку у россиян было переживание "за одну конкретную площадь". Поэтому оккупанты и получили соответствующее разрешение на парад 9 мая.

Что известно о трехдневном перемирии между Украиной и Россией?

Дональд Трамп объявил о трехдневном перемирии в войне между Россией и Украиной с 9 по 11 мая. Перемирие охватывает прекращение огня и обмен 1 000 пленными из каждой страны.

Американский лидер заявил, что на это предложение согласились как Владимир Зеленский, так и Владимир Путин. Украинский лидер подтвердил согласование, отметив, что Красная площадь для Украины менее важна, чем жизнь украинских пленных, которых можно вернуть домой.

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков также сказал, что Россия согласилась поддержать инициативу Трампа о продлении перемирия с Украиной до 11 мая. По словам прихвостня Путина, Москва также поддержала предложение провести обмен пленными с Украиной в формате "1000 на 1000" до 11 мая.