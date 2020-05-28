Украина ограничивает выезд граждан за границу: новое заявление Посольства Британии

В Посольстве Великобритании уже во второй раз заявили, что Украина ограничивает выезд своих граждан за границу. Мол, с территории Украины могут выехать только те граждане, которые имеют разрешения на постоянное проживание в других странах.

Что говорят в Посольстве Британии

"Обращаем Ваше внимание, что украинская власть проинформировала нас о том, что только граждане Украины с разрешением на постоянное проживание в других странах смогут выехать с территории Украины", – говорится в сообщении Посольства Великобритании в Украине относительно возможности воспользоваться спецрейсом SkyUp из Киева в Лондон.

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Указанный спецрейс SkyUp анонсирован на 3 июня и должен вылететь из Киева в 13:30. Те, кто захочет воспользоваться рейсом, не должны будут проходить обязательную 14-дневную самоизоляцию, ведь эта норма вступит в силу с 8 июня.

Британский визовый центр в Киеве откроется для посетителей с 1 июня, добавили в дипломатическом ведомстве.

Что ранее заявляли в Посольстве Британии

В начале мая британские дипломаты заявили, что украинцам запретили выезжать из страны без отдельного разрешения МИД. Мол, только граждане с постоянным местом жительства смогут покинуть Украину.

В МИД Украины все опровергли. Там заявили, что общих ограничений выезда украинцев за границу не существует, а в принятии решения относительно авиарейсов дипломаты выполняют лишь функцию коммуникатора.

Отметим, что авиасообщение Украина может возобновить с 14 июня. Однако тот, кто возвращается в Украину, обязательно должен будет пойти на двухнедельную обсервацию или самоизоляцию и установить в смартфоне программу "Действий дома".