Україна обмежує виїзд громадян за кордон: нова заява Посольства Британії

У Посольстві Великої Британії вже вдруге заявили, що Україна обмежує виїзд своїх громадян за кордон. Мовляв, з території України можуть виїхати лише ті громадяни, які мають дозволи на постійне проживання в іноземних країнах.

Що кажуть у Посольстві Британії

"Звертаємо Вашу увагу, що українська влада проінформувала нас про те, що лише громадяни України з дозволом на постійне проживання в іноземних країнах зможуть виїхати з території України", – мовиться у повідомленні Посольства Британії в Україні щодо можливості скористатися спецрейсом SkyUp з Києва до Лондона.

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Вказаний спецрейс SkyUp анонсований на 3 червня і має вилетіти з Києва о 13:30. Ті, хто захоче скористатися рейсом, не повинні будуть проходити обов'язкову 14-денну самоізоляцію, адже ця норма набуде чинності з 8 червня.

Британський візовий центр у Києві відкриється для відвідувачів з 1 червня, додали у дипломатичному відомстві.

Що раніше заявляли у Посольстві Британії

На початку травня британські дипломати завили, що українцям заборонили виїжджати з країни без окремого дозволу МЗС. Мовляв, лише громадяни з постійним місцем проживання матимуть змогу залишити Україну.

В МЗС України усе спростували. Там заявили, що загальних обмежень виїзду українців за кордон не існує, а в ухваленні рішення щодо авіарейсів дипломати виконують лише функцію комунікатора.

Зазначимо, що авіасполучення Україна може відновити з 14 червня. Проте той, хто повертається в Україну, обов'язково повинен буде піти на двотижневу обсервацію або самоізоляцію і встановити у смартфоні програму "Дій вдома".