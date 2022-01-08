Украина окружена с трех сторон: NYT опубликовало новую карту российских войск
8 января 2022 , 09:09Читати новину українською
Источник:NYT
На опубликованной карте Украина окружена с трех сторон. В частности со стороны оккупированного Крыма, России и Донбасса.
Соответствующую информацию обнародовало издание The New York Times. По их данным речь идет об ориентировочно 100 тысячах военных России.
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Появилась карта размещения войск Кремля вокруг Украины
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