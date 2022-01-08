Украина окружена с трех сторон: NYT опубликовало новую карту российских войск

8 января 2022 , 09:09
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Источник:

NYT

На опубликованной карте Украина окружена с трех сторон. В частности со стороны оккупированного Крыма, России и Донбасса.

Соответствующую информацию обнародовало издание The New York Times. По их данным речь идет об ориентировочно 100 тысячах военных России.

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Появилась карта размещения войск Кремля вокруг Украины

Новость дополняется....

Автор: Діана Квасневська