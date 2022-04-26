Украина опустила российскую армию, РФ и Путина на 146%: чего ждать 9 мая

Сейчас в российском сегменте довольно бурно обсуждается так называемая вторая фаза "спецоперации" с теоретическим выходом российских оккупационных войск к границам непризнанного Приднестровья.

Нас там нет

Очень активно обсуждают эту "спецоперацию", вторую фазу. Особенно на фоне того, как утром 25 апреля неожиданно в Брянске произошел "хлопок" на нефтебазе.

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Прекрасно все понимают, что Украина к этому "хлопку" не имеет никакого отношения. У нас нет таких ракетных вооружений, которые могли бы на таком расстоянии поражать объекты российской инфраструктуры критически важного значения. Поэтому это действительно было досадным ЧП – возможно, кто-то закурил возле нефтебазы, бросил окурок в непозволеном месте.

Ну, да, был звук ракеты. Но мы должны все прекрасно понимать, что Россия сейчас идет на масштабные провокации для того, чтобы обвинить Украину в ударах по своей территории и фактически оправдать это безуспешное вторжение на нашу территорию, которое сейчас заканчивается для оккупационных войск фиаско.

Поэтому я еще раз повторяю – они идут на все для того, чтобы инсценировать непосредственно вторжение якобы ВСУ на территорию России или удары по территории России ВСУ. Это были не мы.

Итак, мы разобрались в том, что возгорание на нефтебазе "Транснефть Брянск Дружба", собственно, не имеет никакого отношения к Украине. Хотя, в принципе, было еще возгорание, "хлопок" на 120 арсенале ГРАУ Министерства обороны РФ, о котором почему-то упорно молчат. Но к этому мы тоже не имеем отношения.

Несбывшиеся хотелки оккупантов

Я бы хотел поговорить о другом. Опять же вторая фаза вторжения в Украину, назовем это так, вторая фаза "спецоперации". Что это такое? О ней сейчас так много говорят. По сути это захват территорий Украины, которые не удалось захватить РФ в первые дни своего полномасштабного вторжения, но это цель, которую она оставила.

Напомню, что изначально целью оккупации Украины для российских оккупационных войск был захват территорий от Харькова до Одессы с выходом до Приднестровья.

Буквально, знаете, накануне этого вторжения я давал интервью одному из западных СМИ, которому непосредственно этот сценарий расписал: если РФ вторгнется в Украину, она не будет ограничиваться только обеспечением снабжения водой в Крым, то есть захватом Каховки, Новой Каховки и непосредственно контролем над водоканалом, но и двинется в Приднестровье, поскольку ей нужен этот коридор с аппендиксом "русского мира".

И так оно, в принципе, и должно было быть, но не произошло. Почему? Потому что ВСУ практически нивелировали все наступательные действия российского оккупационного контингента фактически в зачатке.

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Большая битва за Донбасс становится позором России

Что мы видим сейчас? Какая ситуация? Мы должны сейчас различать два плацдарма – это Южный и Донбасский. Очевидно, что на Донбасском плацдарме у российских оккупационных войск все обстоит очень плохо. Они продвигаются в своем масштабном наступлении очень медленно. Фактически настолько медленно, что это можно оценить как активизацию действий подготовки к масштабному наступлению. Но это было бы так, если бы мы не знали самого главного, а именно, РФ не имеет ресурсов для полномасштабного наступления абсолютно ни на одном из плацдармов.

То есть фактически это вялое продвижение, которое мы уже почти полторы недели можем наблюдать на Донбасском плацдарме – это и есть их большое сражение за Донбасс. Большая битва из тех последних ресурсов, которые у них остались в наличии.

В частности, имеется в виду 5-я общевойсковая армия, которую тянут из Восточного военного округа. До сих пор, причем, хочу заметить, тянут, полностью не перетащили все подразделения, которые должны будут участвовать в этом великом сражении за Донбасс. Концентрируются они сейчас как раз в направлении наступления из плацдарма Изюма.

Но я вам скажу так: что такое пятая общевойсковая армия даже по меркам российской армии? Это даже не второй сорт. Если эту армейскую армию называть третьим сортом, то да, это будет именно так. Но именно по меркам российской армии. А что такое российская армия по международным меркам, я думаю, и говорить не стоит. То есть фактически что мы имеем в виду? Второсортное скопление сил и средств, которое будет применено в рамках эпического сражения за Донбасс? Да, это действительно так.

Они достигают определенного ситуативного успеха в некоторых направлениях. Но что это за фуррор? Это успех некоторых населенных пунктов и деревень, которые им удается занять. С другой стороны, – а что было, например, в Черниговской, Киевской и Сумской областях? А было то, что они зашли довольно быстро и очень глубоко, потеряв всякую возможность логистического обеспечения своих подразделений, после чего наша терроборона и ССО просто начали громить их в тылу и громить их на "передке".

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Сейчас мы можем видеть несколько иную ситуацию – ВСУ блокируют их дальнейшее продвижение на Донбасс по максимуму, а там, где это чревато большими потерями (как человеческими, так и техническими), это сопротивление прекращается, отходят на несколько километров, уступают рубеж, и пока занимают новые рубежи опять-таки российские оккупанты, их в это время колбасит артиллерия 24/7.

Что касается направления в Харьковской области, то здесь все очень интересно. Буквально на днях мы узнали, что несколько сел освободили именно в северном направлении от Харькова. Очень интересная ситуация от Харькова в северо-восточном направлении. То есть, по сути, если ВСУ реализуют достаточно успешное контрнаступление, то многотысячная оккупационная группировка в районе Изюма окажется в окружении. И тогда смысл всей великой битвы за Донбасс? Смысла абсолютно никакого. Фактически на Донбассе они находятся в патовой ситуации. И что они хотят?

День победы или поражения

Они стремятся в первую очередь протянуть до 9 мая без серьезных поражений с демонстрацией каких-либо активностей. Почему это для них столь важно? Чтобы Владимир Путин на Красной площади, если он решится, конечно, выйти на Красную площадь, выглядел во время приема парада не столь опущенным и униженным. Но нет – все-таки слово "опущенный" здесь лучше котируется, чем "униженный". Украина опустила российскую армию, опустила РФ и непосредственно Владимира Путина на 100% и даже на 146%.

Но двигаемся дальше. 9 мая, как вы понимаете, это, в известной степени, критический отсчет данных. То есть до 9 мая они будут максимально удерживать занимаемые позиции и максимально демонстрировать активность. Ну и, конечно, в направлении Мариуполя.

К сожалению, это чревато тем, что на оккупированных территориях значительно усилится давление на украинское население, которое есть на этих территориях, террор населения. Чем это чревато, вы прекрасно понимаете – многочисленными военными преступлениями. И морально психологически действительно к этому нужно быть готовыми.

Теперь Южный плацдарм, то, о чем так много говорят в последнее время – выход в Приднестровье. Выход в Приднестровье, безусловно, возможен при оккупации Николаевской и Одесской областей. Но в том-то и вопрос: есть ли ресурсы сейчас у России для этого? Конечно же, нет.

И мы это видим даже в той ситуации, которая сейчас разворачивается в Херсонской области. Российские подразделения накапливают силы и средства, ресурсы для того, чтобы, прежде всего, удерживать занятые позиции. Этих ресурсов не хватает для наступления. А, как вы понимаете, хотят захватить две достаточно большие области. Причем на Николаевщине сейчас фактически находится основной форпост ВСУ, который и нивелирует все попытки российских оккупантов пробиться и продвинуться дальше Херсонской области.

Для того чтобы реализовать проект с выходом до Приднестровья, РФ необходимо накопить ударную группировку численностью от 30 до тысяч человек (именно та, которая будет принимать непосредственное участие в наступлении). Этой группировки у них нет. Причем не просто численной группировки – нужна еще и профессиональная выучка той группировки, которая будет участвовать в подобном марш-броске (назовем это так).

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А профессиональных военных у них с каждым днем ​​становится все меньше. Разного рода резервисты и сброд, который мобилизуется в самой РФ, а также на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей. Чаще принудительно, кстати, хочу сказать. А тот, кто идет добровольно, ну, допустим, он уже даже не третьего сорта, это даже не стоит принимать во внимание. Это – отстрел и живое мясо – не больше. Отстрел в первых рядах.

Поэтому фактически наступательного потенциала у них нет для того, чтобы выходить до Приднестровья. Но опять-таки идет дата 9 мая.

9 мая – это дата, до которой российские оккупанты должны продержать Херсонщину под своим контролем. А дальше – ой, горит сарай, гори и хата. Дело в том, что именно 9 мая станет определяющей датой для отступления, для бегства российских оккупантов с территории Украины. И именно на нее следует ориентироваться.

Ракетная война будет долгой

Кроме того, мы должны понимать, что РФ вовсе не будет прекращать обстрелы наших городов ракетным вооружением. Ракетного вооружения старого, советского у них достаточно. Мы видим, как они используют по Одессе ракеты П-800, ракеты Х-101, Х-55 и т.д. У них есть определенное количество крылатых ракет "Калибр", у них есть определенное количество ОТРК "Искандер". Но это количество уже становится дефицитным.

Но не в этом даже суть: есть у них "Калибры", нет у них "Калибров" – у них и так ракетного вооружения со времен Советского Союза достаточно. Но опять-таки мы говорим сейчас о качестве, о вероятности того, что эту ракету собьют с большей вероятностью, чем, например, крылатую ракету "Калибр" и т.д. Это уже другой вопрос.

Просто морально нужно быть готовыми к тому, что участятся ракетные обстрелы городов. Не просто для того, чтобы уничтожить какую-то инфраструктуру, а для того, чтобы оказывать давление на население, ВСУ и власть. РФ считает, что подобным шантажом она сможет чего-нибудь достичь. На самом деле нет.

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На самом деле, такие обстрелы, ракетные удары, а также гибель гражданского населения порождает еще большую ненависть кроме той, которая уже к российским оккупантам присутствует. Ничего кроме ненависти глубокой, которая уже практически входит в наш ДНК-код. Это уже не искоренить поколениями. Поэтому каждый такой обстрел лишь усугубляет положение самой РФ.

Ну и, собственно, 9 мая. 9 мая, запомните, это будет переломный момент фактически во всей так называемой "спецоперации" РФ. Поскольку после этой даты у них уже не будет возможностей реально демонстрировать какую-нибудь великую битву за Донбасс или какие-то большие победы.

Они даже удерживать территории не смогут после того, как все отчитаются перед Владимиром Путиным о том, что праздник мы вам устроили, вы уже фактически отстояли свой пост на Красной площади, а теперь разворачиваемся назад. Слава Нации!

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