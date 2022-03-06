Украина организует лагеря для пленных из России с соблюдением Женевской конвенции, – Арестович

Сколько сейчас, если такая цифра есть, российских пленных военных в Украине? Об этом спросили советника главы Офиса Президента Алексея Арестовича.

Также у него поинтересовались, где держат пленных. И что вообще-то с ними происходит.

Самое важное Россия напала на Украину: хронология основных событий

Что происходит с пленными российскими оккупантами в Украине

По словам Арестовича, часть пленных российских оккупантов находится в расположении наших передовых частей. Транспортировать их сложно, ведь там продолжаются бои.

Другая часть – у центральных органов власти.

Еще часть – "в областях, скажем так".

Скорее всего, мы будем организовывать уже централизованное содержание пленных. С соблюдением Женевской конвенции и со всеми требованиями, хоть их много и они непростые,

– отметил советник главы ОП.

И подытожил так: "Речь идет уже о лагерях. Потому что их (пленных, – 24 канал) уже такое количество, что просто не помещаются. Как задержанных или арестованных их держать уже не удается. Их сотни. Поэтому говорится о лагерях".

Женевские к онвенции (Geneva Conventions) – система международных договоров, которая закрепляет в международном праве нормы о гуманном отношении во время войны.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглые сутки!