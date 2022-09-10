Украина освободила 30% Харьковщины – пленных некуда девать, – Арестович

Силы обороны Украины уже освободили около 30% территории Харьковской области. Там взяли в плен очень много российских военных.

Детальнее об успехах наших защитников рассказал советник Офиса Президента Алексей Арестович. Об этом сообщает 24 канал со ссылкой на его эфир на ютубе "Фейгин Live".

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Пленных россиян слишком много

Советник отметил, что количество пленных россиян уже постепенно становится проблемой. Ведь это требует большого количества дополнительных усилий.

Огромная проблема… Грандиозная. Она заключается в том, что нам уже некуда девать пленных. Набрали их столько, что войска не справляются,

– рассказал Арестович.

Он объяснил, что это обусловлено успешными операциями во время освобождения Харьковщины. В то же время они и дальше продолжается.



Движение войск в Харьковской области по состоянию на 9 сентября / Скриншот

На карте указывают продвижение армии только в тех местах, о которых уже сообщал Генштаб ВСУ. Поэтому в некоторых местах информация может быть устаревшей, поскольку ситуация на фронте нуждается в секретности.

Об освобождении 30% Харьковщины сообщил в этот вечер президент Владимир Зеленский. "В части сел региона продолжаются мероприятия по проверке и охране территории, постепенно берем под контроль новые населенные пункты – повсюду возвращаем украинский флаг и защиту для всех наших людей", – заявил глава государства.

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