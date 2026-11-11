США предложили передать России оккупированную часть Донбасса: что ответила Украина

США предложили Украине и России новый территориальный компромисс для возобновления мирных переговоров. Согласно этому плану, Москва получила бы контроль над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей, но не претендовала бы на города Донбасса, которые в настоящее время удерживают ВСУ.

Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на источник, близкий к переговорному процессу.

Что предложили США по Донбассу?

Вашингтон предложил компромисс, при котором Россия получила бы полный контроль над оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей в пределах нынешней линии соприкосновения. При этом Украина не должна была бы передавать россиянам города Донбасса, которые сейчас контролируются украинскими военными.

Попытки США добиться прекращения войны в значительной степени зашли в тупик из-за территориального вопроса. Россия требует передать ей около 5 тысяч квадратных километров территории Донецкой и Луганской областей, которые ее войскам до сих пор не удалось захватить.

Как Украина ответила на предложение Вашингтона?

Украинская сторона отклонила предложенный США вариант. Источник в украинских кругах опроверг, что делегация обсуждала какие-либо территориальные уступки в ходе переговоров.

Украинская делегация никогда не обсуждала никаких уступок в отношении территорий, оккупированных Россией. Украина никогда этого не признает – ни де-факто, ни де-юре. Такой была наша позиция за столом переговоров с самого начала,

– заявил источник.

В то же время американские чиновники намекали, что в ходе закрытых обсуждений украинская сторона якобы демонстрировала определенную готовность к гибкости в территориальном вопросе.

Американские переговорщики также связывают возможные договоренности по территориям с будущими гарантиями безопасности для Украины. По их мнению, достичь согласия по территориальному вопросу без обсуждения будущей системы безопасности в Европе будет сложно.

Напомним, в Абу-Даби 11 ноября продолжаются прямые переговоры между Украиной, Россией и США о прекращении войны. В первый день стороны обсуждали гарантии безопасности и возможный обмен пленными, а на второй запланировали рассмотрение территориального вопроса.