Украина открыла временные коридоры для судов в Черном море: на каких условиях

Украина объявила временные коридоры для торговых судов, идущих в порты или из Украины. Прежде всего, они необходимы тем кораблям, которые "застряли" в украинских портах и не могут вернуться домой.

Ранее данные маршруты Украина предложила в обращении к Международной морской организации (IMO). Совет организации признал право Украины на свободное торговое судоходство, гарантированное международным морским правом.

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Некоторые корабли не могут выйти из Украины с февраля 2022 года

Указанные маршруты будут в первую очередь использовать для возможности выхода гражданских судов, находящихся в украинских портах Черноморск, Одесса и Южный еще с начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года.

Согласно приказу навигационного поручения ВМС ВСУ №6 от 08.08.2023 были объявлены новые временные маршруты движения гражданских судов в/из черноморских морских портов Украины,

– говорится в сообщении.

При этом на протяжении всех маршрутов сохраняется военная угроза и опасность минной опасности со стороны России. Международная морская организация призвала Россию соблюдать международные конвенции и прекратить угрозы торговому судоходству в Черном море.

Какие суда будут допускаться к проходу по маршрутам

В ВМС уточнили, что к проходу по маршрутам будут допускаться суда, владельцы и капитаны которых официально подтверждают готовность к плаванию в текущих условиях.

Следует отметить, что последнее судно с украинской продовольствием вышло из порта Одесса 16 июля. После выхода России из зернового соглашения страна-террорист атаковала портовую зерновую инфраструктуру с целью прекратить доступ украинского продовольствия на мировые рынки.

Мировые лидеры, в частности, страны Африки, призвали Россию прекратить шантаж продовольствием и не препятствовать украинскому агроэкспорту.