Украина открыла регистрацию судов для прохода по коридорам в Черном море

В Украине начали регистрировать торговые суда, которые будут двигаться по безопасным коридорам в Черном море. Впрочем, капитанов кораблей предупреждают, что могут быть провокации со стороны оккупантов.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона. В целях безопасности дополнительную информацию о судах обнародовать не будут, сообщает 24 Канал.

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Коридоры для торговых судов

Плетенчук сообщил, что началась регистрация на движение судов по коридору. Он подчеркнул, что все будет происходить под контролем ВСУ. Кроме того, владельцы судов и капитаны предупредили, какая опасность может быть во время движения.

Поэтому, конечно, это будет происходить под наблюдением Вооруженных сил Украины. Все возможное, что от нас зависит по обеспечению безопасности, мы делаем. И сейчас уже открыта регистрация, координатор уже работает,

– заявил он.

Кроме того, в ВМС не стали раскрывать подробности относительно количества судов, которые уже прошли регистрацию. Плетенчук отметил, что в настоящее время все подробности этого мероприятия раскрывать не могут. Неизвестно, какой срок будут действовать коридоры в Черном море.

"Эти сроки сейчас еще не определены. На самом деле то состояние, в котором все это работает, оно тоже, к сожалению, обусловлено теми событиями, которые происходят в Черном море, потому что в нормальной ситуации все это происходит гораздо шире, проще и безопаснее", – рассказал Плетенчук.

Временные коридоры должны помочь преодолеть международный гуманитарный кризис. Также, по словам Плетенчука, это позволит компаниям забрать суда, которые находятся в "гуманитарном плену" из-за российской агрессии.