Украина отправила американскому заказчику танк "Оплот" за почти 7 миллиардов долларов

19 октября 2021 , 18:46
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Источник:

Укроборонпром

Одна из компаний Укроборонпрома на днях отгрузила американскому заказчику танк "Оплот". Пентагон заказал боевую машину, которая стоит почти 7 миллиардов долларов, еще в 2018 году.

Танк заказчику недавно отгрузила государственная компания "Укрспецэкспорт", входящая в состав госконцерна "Укроборонпром".

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Украина отправила заказчику танк "Оплот"

Гендиректор Укрспецэкспорта Вадим Ноздря отметил, что танк отбыл в США в рамках выполнения контракта на изготовление и отгрузку этой боевой машины между спецэкспортером и американским заказчиком.

Танк изготовлен в современной комплектации и полностью готов к эксплуатации.

Издание Defense Express отмечает, что Минобороны США заказало боевую машину еще в 2018 году. Ее стоимость составляет почти 7 миллиардов долларов.


Украина отправила американскому заказчику танк "Оплот" / Фото Василия Шурупова

Что известно об "Оплоте"

  • Боевая машина "Оплот" – это средний танк украинского производства. Его изготавливают на заводе имени Малышева.
  • Танк предназначен для поражения огнем всех видов наземных и воздушных целей, которые низко летают на малых скоростях, в условиях огневого противодействия противника.
  • Выполнение широкого круга боевых задач возможно при различных климатических, метеорологических и дорожных условий в диапазоне температуры окружающей среды от -40 до +55 градусов, при относительной влажности воздуха до 98% при температуре +25 градусов, высоте до 3000 метров над уровнем моря и запыленности воздуха, что случается во время эксплуатации.
Автор: Наталія Пристанська