Украина отправила американскому заказчику танк "Оплот" за почти 7 миллиардов долларов
Источник:Укроборонпром
Одна из компаний Укроборонпрома на днях отгрузила американскому заказчику танк "Оплот". Пентагон заказал боевую машину, которая стоит почти 7 миллиардов долларов, еще в 2018 году.
Танк заказчику недавно отгрузила государственная компания "Укрспецэкспорт", входящая в состав госконцерна "Укроборонпром".
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Украина отправила заказчику танк "Оплот"
Гендиректор Укрспецэкспорта Вадим Ноздря отметил, что танк отбыл в США в рамках выполнения контракта на изготовление и отгрузку этой боевой машины между спецэкспортером и американским заказчиком.
Танк изготовлен в современной комплектации и полностью готов к эксплуатации.
Издание Defense Express отмечает, что Минобороны США заказало боевую машину еще в 2018 году. Ее стоимость составляет почти 7 миллиардов долларов.
Украина отправила американскому заказчику танк "Оплот" / Фото Василия Шурупова
Что известно об "Оплоте"
- Боевая машина "Оплот" – это средний танк украинского производства. Его изготавливают на заводе имени Малышева.
- Танк предназначен для поражения огнем всех видов наземных и воздушных целей, которые низко летают на малых скоростях, в условиях огневого противодействия противника.
- Выполнение широкого круга боевых задач возможно при различных климатических, метеорологических и дорожных условий в диапазоне температуры окружающей среды от -40 до +55 градусов, при относительной влажности воздуха до 98% при температуре +25 градусов, высоте до 3000 метров над уровнем моря и запыленности воздуха, что случается во время эксплуатации.