Командир спецподразделения ГУР сказал, стоило ли Украине отправлять специалистов на Ближний Восток

Украина отправила на Ближний Восток своих специалистов, которые должны помогать арабским странам нейтрализовать иранские дроны. Также они передадут свой опыт по сбиванию "Шахедов" военным из этих государств. Это может дать преимущество Украине на международной арене.

Об этом 24 Каналу рассказал командир спецподразделения ГУР "Шаман", подчеркнув, почему наша страна должна помогать другим в борьбе с Ираном. Также Владимир Зеленский отметил, что украинские эксперты уже работают с 5 государствами по борьбе с "Шахедами". Специалисты делятся знаниями и помогают строить систему защиты.

Почему важно помогать арабским странам в сбивании дронов из Ирана?

"Украинские специалисты всегда присутствовали везде по миру, где они были нужны. Ничего нового в том, что украинцы поехали сейчас на Ближний Восток, нет. Теперь это стало более масштабно по инициативе президента, и это дает ему определенное преимущество в мире. Именно в этом и есть самый большой плюс пребывания украинских специалистов там", – отметил "Шаман".

Вооруженные силы Украины доказали свою состоятельность и в небе, и на земле, и на море, везде. Поэтому вопрос применения специалистов, по его мнению, является скорее политическим, чем военным.

К слову. По данным BBC, украинские специалисты, участвовали в успешном перехвате иранских беспилотников в одной из стран Ближнего Востока. Также украинские производители получили десятки предложений от стран Персидского залива, Ближнего Востока и посредников по контрактам на десятки тысяч дронов-перехватчиков. Покупатели даже готовы платить больше, чем на внутреннем рынке.

"Также важно понимать, что сейчас происходит тотальное противостояние добра и зла, борьба добра со злом, и Украина – на стороне добра борется со злом", – подчеркнул командир спецподразделения ГУР.

Иран, по его словам, дал России такую технологию, как "Шахед", и она принесла страшные разрушения и убийства невинных людей на территорию Украины – принесла зло абсолютно незаслуженно. Украина не трогала Иран так же как и Россию. И если с ней у нас был конфликт с 2014 года, то с Ираном мы не конфликтовали, он безосновательно первым начал действовать против Киева.

Поэтому это надо только наращивать. Зло должно быть наказано, и я рад, что имею возможность отвечать. Я за то, чтобы наносить туда удары, потому что нельзя безнаказанно бить украинцев,

– подчеркнул он.

Когда мир это поймет, тогда все станет на свои места. Это, по мнению "Шамана", крутая инициатива, но нужно еще добавить ударный компонент и присоединиться к мировому добру, которое будет унижать мировое зло.

Как украинские специалисты работают на Ближнем Востоке?