Об этом 24 Каналу рассказал командир спецподразделения ГУР "Шаман", подчеркнув, почему наша страна должна помогать другим в борьбе с Ираном. Также Владимир Зеленский отметил, что украинские эксперты уже работают с 5 государствами по борьбе с "Шахедами". Специалисты делятся знаниями и помогают строить систему защиты.

Почему важно помогать арабским странам в сбивании дронов из Ирана?

"Украинские специалисты всегда присутствовали везде по миру, где они были нужны. Ничего нового в том, что украинцы поехали сейчас на Ближний Восток, нет. Теперь это стало более масштабно по инициативе президента, и это дает ему определенное преимущество в мире. Именно в этом и есть самый большой плюс пребывания украинских специалистов там", – отметил "Шаман".

Вооруженные силы Украины доказали свою состоятельность и в небе, и на земле, и на море, везде. Поэтому вопрос применения специалистов, по его мнению, является скорее политическим, чем военным.

К слову. По данным BBC, украинские специалисты, участвовали в успешном перехвате иранских беспилотников в одной из стран Ближнего Востока. Также украинские производители получили десятки предложений от стран Персидского залива, Ближнего Востока и посредников по контрактам на десятки тысяч дронов-перехватчиков. Покупатели даже готовы платить больше, чем на внутреннем рынке.

"Также важно понимать, что сейчас происходит тотальное противостояние добра и зла, борьба добра со злом, и Украина – на стороне добра борется со злом", – подчеркнул командир спецподразделения ГУР.

Иран, по его словам, дал России такую технологию, как "Шахед", и она принесла страшные разрушения и убийства невинных людей на территорию Украины – принесла зло абсолютно незаслуженно. Украина не трогала Иран так же как и Россию. И если с ней у нас был конфликт с 2014 года, то с Ираном мы не конфликтовали, он безосновательно первым начал действовать против Киева.

Поэтому это надо только наращивать. Зло должно быть наказано, и я рад, что имею возможность отвечать. Я за то, чтобы наносить туда удары, потому что нельзя безнаказанно бить украинцев,

– подчеркнул он.

Когда мир это поймет, тогда все станет на свои места. Это, по мнению "Шамана", крутая инициатива, но нужно еще добавить ударный компонент и присоединиться к мировому добру, которое будет унижать мировое зло.

Как украинские специалисты работают на Ближнем Востоке?