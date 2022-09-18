Украина отреагировала на новую провокацию россиян в Еленовке
Источник:Дмитрий Лубинец
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека отреагировал на трагедию в Еленовке, в которой погиб наш боец и ранены еще четверо. Он заметил, что никого уже не удивляет, что ни один представитель оккупантов не пострадал.
Дмитрий Лубинец также отметил, что россия снова обвинила в обстреле Украину, однако мы это слышали летом. Взамен именно оккупанты удерживают в плену ваших бойцов, вопреки Женевским конвенциям.
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Украина отреагировала на провокацию в Еленовке
Сейчас (говорится о 18:30 18 сентября – 24 канал) мы не получили информацию об именах пострадавших, но обращаемся с запросом об этом как напрямую – к госпоже Москальковой, так и через посредство ООН и МККК,
– заявил Лубинец.
Чиновник объяснил, что он до сих пор как омбудсмен готов лично прибыть в Еленовку, чтобы:
- оценить все факты;
- пообщаться со свидетелями обстрелов, ранеными и удерживаемыми гражданами.
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека также пояснил, что пока ему точно не известны мотивы, с какими россия обстреливает лагеря военнопленных.
"Возможно, это банальная месть из-за поражений на фронте, а возможно, целенаправленный террор и показательная безнаказанность военного руководства россии", – предположил Дмитрий Лубинец.
Такие действия россии показывают миру, что она государство-террорист
Он также отметил, что подобные действия россии лишь делают прозрачным для всего мира факт, что "россия – государство-террорист".
И это государство стремится достигать своих геополитических целей не демократическим способом через переговоры, а используя оружие и террор,
– заверил Лубинец.
Чиновник добавил, что сейчас задача демократического мира – это прекратить, раз и навсегда.
Новая трагедия в Еленовке: что известно
- 18 сентября российские пропагандисты сообщили о новой трагедии в Еленовке.
- Они заявили, что в печально известной колонии погиб пленный украинский военнослужащий. По их данным, еще четыре наших бойца – ранены.
- Оккупанты традиционно цинично солгали и обвинили Вооруженные Силы Украины в обстреле.
- Однако на самом деле такими провокациями россияне хотят дискредитировать доверие к Украине. На самом же деле Вооруженные Силы Украины не стреляют по мирным людям, или даже по своим собратьям, попавшим в плен к врагу.
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