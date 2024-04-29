Украина отступила от Конвенции по правам человека с 2022 года: что это значит на практике
Украина пересмотрела положения своего заявления об отступлении от обязательств в рамках Европейской конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах из-за действия военного положения в стране.
Об этом говорится в документе на сайте Совета Европы. Так, согласно ему, военное руководство Украины имеет право ограничивать свободу передвижения граждан, осматривать вещи, а также принудительно отчуждать имущество для нужд государства.
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Подчеркнем, что Украина сообщила Совету Европы, что наше государство отступает от отдельных пунктов Конвенции по правам человека еще в 2022 году, вместе с введением военного положения.Важно! Данное обновление является регулируемым отчетом Минюста, ведь российская агрессия и война продолжается. Новых ограничений не предусмотрено.
"Во исполнение статьи 3 указа президента в связи с введением военного положения в Украине конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30 – 34, 38, 39, 41 – 44, 53 Конституции Украины, могут быть временно ограничены на период военного положения", – говорится в документе.
Так, на территории, где введено военное положение, возможны:
- принудительное отчуждение имущества, которое находится в частной или коммунальной собственности, для нужд государства;
- введение комендантского часа;
- установление особого режима въезда/выезда в определенном порядке, ограничение свободы передвижения граждан, иностранцев и людей без гражданства, а также движения транспортных средств;
- проведение досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан (в установленном порядке, за исключением ограничений, установленных Конституцией);
- запрет на мирные собрания, митинги, походы, демонстрации и другие массовые мероприятия;
- установление запрета или ограничения в выборе места пребывания или места жительства людей на территории, где действует военное положение;
- запрет гражданам, которые находятся на военном или специальном учете, менять место жительства без надлежащего разрешения.
Также в Украине могут устанавливать запрет или ограничение выбора места пребывания или места жительства лиц на территории, где введено военное положение.