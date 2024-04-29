Украина отступила от Конвенции по правам человека с 2022 года: что это значит на практике

Украина пересмотрела положения своего заявления об отступлении от обязательств в рамках Европейской конвенции по правам человека и пакта о гражданских и политических правах из-за действия военного положения в стране.

Об этом говорится в документе на сайте Совета Европы. Так, согласно ему, военное руководство Украины имеет право ограничивать свободу передвижения граждан, осматривать вещи, а также принудительно отчуждать имущество для нужд государства.

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Подчеркнем, что Украина сообщила Совету Европы, что наше государство отступает от отдельных пунктов Конвенции по правам человека еще в 2022 году, вместе с введением военного положения.

Важно! Данное обновление является регулируемым отчетом Минюста, ведь российская агрессия и война продолжается.

"Во исполнение статьи 3 указа президента в связи с введением военного положения в Украине конституционные права и свободы человека и гражданина, предусмотренные статьями 30 – 34, 38, 39, 41 – 44, 53 Конституции Украины, могут быть временно ограничены на период военного положения", – говорится в документе.

Так, на территории, где введено военное положение, возможны:

принудительное отчуждение имущества, которое находится в частной или коммунальной собственности, для нужд государства;

введение комендантского часа;

установление особого режима въезда/выезда в определенном порядке, ограничение свободы передвижения граждан, иностранцев и людей без гражданства, а также движения транспортных средств;

проведение досмотра вещей, транспортных средств, багажа и грузов, служебных помещений и жилья граждан (в установленном порядке, за исключением ограничений, установленных Конституцией);

запрет на мирные собрания, митинги, походы, демонстрации и другие массовые мероприятия;

установление запрета или ограничения в выборе места пребывания или места жительства людей на территории, где действует военное положение;

запрет гражданам, которые находятся на военном или специальном учете, менять место жительства без надлежащего разрешения.

Также в Украине могут устанавливать запрет или ограничение выбора места пребывания или места жительства лиц на территории, где введено военное положение.