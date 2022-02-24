Украина в ПАСЕ призвала вновь исключить Россию

Постоянная делегация Верховной Рады в ПАСЕ призвала исключить Россию из Совета Европы. За сутки они собрали более 70 подписей из 21 страны, чтобы аннулировать полномочия страны-агрессора в ПАСЕ.

Постоянная делегация в ПАСЕ ведет работу по исключению России из Совета Европы как на парламентском, так и правительственном уровнях.

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Президент ПАСЕ Тини Кокс уже выступил с жестким заявлением и призвал Россию немедленно прекратить военные действия и вывести свои военные силы из Украины.

Кроме того, он созвал срочное заседание Совместного комитета между Комитетом министров и Парламентской ассамблеей Совета Европы, чтобы координировать согласованную реакцию на действия России.

К сожалению, только сейчас мы получаем четкие жесткие месседжи – формируем европейское общественное мнение. Они поражены и наши союзники с нами! За сутки мы собрали более 70 подписей из 21 страны, чтобы аннулировать полномочия России в ПАСЕ,

– отметили в делегации.

Уже завтра, 25 февраля, рассмотрят чрезвычайные решения Ассамблеи и Комитета министров. "Реакция Совета Европы будет отныне решительная и жесткая", – добавили украинские делегаты.