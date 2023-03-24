Украина передала России всех тяжелораненых пленных, захваченных с начала полномасштабной войны

Украина передала России все тяжелораненых захватчиков, которых наши защитники взяли в плен с начала полномасштабного вторжения. Речь идет о тех оккупантах, кого можно было транспортировать.

Государству-агрессору передали тяжелораненых пленных, состояние которых разрешало транспортировку.

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Это не обмен пленными, а репатриация

Украина осуществила гуманитарную акцию и передала России всех тяжелораненых оккупантов, состояние которых разрешало транспортировку, захваченных в плен с начала широкомасштабного вторжения,

– отметили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными.

Тяжелораненых оккупантов передали российской стороне, придерживаясь международных обязательств, во исполнение статей 109 – 114 Женевских конвенций и при участии Международного комитета Красного Креста.

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Украина передала Россия тяжелораненых пленных захватчиков: смотрите видео

В Координационном штабе подчеркнули: "В этом случае речь идет не об обмене военнопленными, а именно о репатриации: возвращение тяжелораненых пленных без всяких условий, как это предусматривает международное гуманитарное право".

️ Украина передала тяжелораненых оккупантов / Фото Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными

Россия удерживает в заложниках тысячи украинцев

В Координационном штабе также подчеркнули, что государство-агрессор, систематически пренебрегая международными нормами, до сих пор удерживает в заложниках тысячи украинских граждан. В частности, тяжелобольных и раненых, гражданских, детей и женщин, пожилых людей, а также попавших в плен еще до начала полномасштабного вторжения.

Все эти категории граждан согласно международному гуманитарному праву должны быть возвращены Украине путем репатриации без каких-либо условий.

Несмотря на это, Россия не только продолжает удерживать в заложниках гражданских и некомбатантов, но и отказывается допускать к местам их содержания представителей Международного комитета Красного Креста, не обеспечивает их связью с родными, надлежащим питанием, медицинской помощью, намеренно создавая бесчеловечные условия пребывания в неволе,

– заявили в Координационном штабе.

Украина призывает мировое сообщество усиливать давление на Россию, чтобы заставить государство-агрессора соблюдать международное гуманитарное право и освободить из плена всех незаконно удерживаемых граждан Украины.