Режим тотальной защиты: украинцев призывают немедленно присоединяться к теробороны
Источник:фейсбук Алексея Резникова
Алексей Резников заявил, что Украина переходит в режим тотальной обороны. Он призвал украинцев немедленно присоединиться к рядам Сил территориальной обороны.
Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников отметил, что враг атакует, однако украинская армия несокрушима, она защищает родную землю.
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Режим тотальной обороны в Украине
Резников сообщил, что Украина переходит в режим тотальной обороны.
Все, кто готов и умеет держать оружие, может прямо сейчас встать в ряды Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины в вашем регионе,
– написал министр.
Он добавил: чтобы получить оружие, нужно обратиться непосредственно к бригадам и батальонам Сил теробороны в регионе. С собой следует иметь только паспорт.Важно! Россия утром 24 февраля открыто начала войну против Украины и наносит удары почти по всем областям. Однако Вооруженные Силы дают отпор. В частности, в зоне ООС сбили вражеских 5 самолетов и вертолет. Мы – под надежной защитой наших военных. Международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию. Сохраняем спокойствие, читаем проверенные новости и верим в ВСУ!