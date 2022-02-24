Режим тотальной защиты: украинцев призывают немедленно присоединяться к теробороны

Алексей Резников заявил, что Украина переходит в режим тотальной обороны. Он призвал украинцев немедленно присоединиться к рядам Сил территориальной обороны.

Глава Министерства обороны Украины Алексей Резников отметил, что враг атакует, однако украинская армия несокрушима, она защищает родную землю.

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Режим тотальной обороны в Украине

Резников сообщил, что Украина переходит в режим тотальной обороны.

Все, кто готов и умеет держать оружие, может прямо сейчас встать в ряды Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины в вашем регионе,

– написал министр.

Он добавил: чтобы получить оружие, нужно обратиться непосредственно к бригадам и батальонам Сил теробороны в регионе. С собой следует иметь только паспорт.