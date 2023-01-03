Об этом Денис Шмигаль заявил в ходе озвучивания приоритетов Кабмина на 2023 год. К слову, по приказу Президента Украины Владимира Зеленского, который он подписал еще до полномасштабного вторжения, с 1 января 2024 года отменить призыв и перейти в профессиональную армию.

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Зачем Украине переход на контрактную армию

Украина должна перейти на контрактную армию, чтобы защитить себя от агрессора снова, если это понадобится. Соответствующий процесс реформирования начнётся после того, как наше государство победит Россию в войне, уточнил Денис Шмигаль.

После нашей победы мы должны перейти к сильной контрактной армии и одновременно предоставить каждому возможность получить знания и умения, которые помогут в защите страны, если враг снова нападет,

– подчеркнул премьер-министр на заседании.

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10 правительственных приоритетов Украины на 2023 год

В Украине 3 января провели первое заседание Кабинета министров 2023 года. Премьер Денис Шмигаль назвал ключевые приоритеты в этом году.