Про це Денис Шмигаль заявив під час озвучення пріоритетів Кабміну на 2023 рік. До слова, за наказом Президента України Володимира Зеленського, який він підписав ще до повномасштабного вторгнення, з 1 січня 2024 року мають скасувати призов і перейти до професійної армії.
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Для чого Україні перехід на контрактну армію
Україна має перейти на контрактну армію, щоб мати змогу захистити себе від агресора знову, якщо це знадобиться. Відповідний процес реформування почнеться після того, як наша держава переможе Росію у війні, уточнив Денис Шмигаль.
Після нашої перемоги ми маємо перейти до сильної контрактної армії та одночасно надати кожному можливість отримати знання та вміння, які допоможуть у захисті країни, якщо ворог знову нападе,
– підкреслив прем'єр-міністр на засіданні.
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10 урядових пріоритетів України на 2023 рік
В Україні 3 січня провели перше засідання Кабінету міністрів 2023 року. Прем'єр Денис Шмигаль назвав ключові пріоритети на цей рік.
- Перший пріоритет – забезпечення армії, оборона і безпека.
- Другий пріоритет – інтеграція України в НАТО та ЄС.
- Третій пріоритет – енергетичний фронт.
- Четвертий пріоритет – відновлення України.
- П'ятий пріоритет – макрофінансова стабільність і програми підтримки бізнесу.
- Шостий пріоритет – ветеранська політика.
- Сьомий пріоритет – освіта.
- Восьмий пріоритет – продовження реформи децентралізації.
- Дев'ятий пріоритет – впровадження обов'язкового пенсійного накопичення і паралельно з цим реформа Фондового ринку та ринку капіталів.
- Десятий пріоритет – реформа управління держвласністю та реформа державного управління.