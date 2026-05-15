Преимущество России тает на глазах: медиа раскрыли, благодаря чему Украина переломила ход боевых действий

Российско-украинская полномасштабная война продолжается уже более 4 лет. Сейчас оккупанты деморализованы и истощены, зато Силы обороны все чаще и успешнее меняют позиции на линии боевого соприкосновения в свою пользу.

Соответствующие данные привели в материале CNN. Кирилл Бондаренко, который служит в подразделении беспилотных систем "Lazar's Group" и сейчас воюет на Запорожском направлении, отмечает, что ситуация на фронте постепенно меняется.

Актуально Россия настолько боится дронов, что накрывает субмарины сетками за 7400 километров от Украины

Как Украина переломила ход боевых действий?

В прошлом месяце, по анализу Института изучения войны (ISW), Украина смогла освободить больше территорий, чем Россия захватила, что стало первым таким случаем с августа 2024 года.

Хотя в целом Россия и в дальнейшем удерживает около 20% украинской территории, Киев, по оценкам аналитиков, пока имеет определенное преимущество. Для Москвы это создает политические и военные проблемы, в частности для Владимира Путина, который настаивает на неизбежности победы России и контроле над Донбассом.

Важно! Генерал Кирилл Буданов заявил принципиальную позицию по Донбассу: никаких территориальных уступок не будет. Он подчеркнул, что украинские земли не могут быть предметом торга.

Какова сейчас ситуация на Востоке: смотрите карту фронта от DeepState

В то же время эксперты отмечают, что российское наступление остается медленным и очень дорогим, несмотря на пропагандистские заявления об успехах. Аналитики ISW считают, что Кремль использует информационное давление, пытаясь убедить Запад в бесперспективности поддержки Украины и склонить ее к уступкам.

Что играет едва ли не решающую роль в противостоянии?

Ключевую роль в изменении ситуации играют беспилотники. Украина активизировала как фронтовые, так и глубинные удары, а также операции средней дальности, направленные на российскую логистику.

Если российская логистика постоянно находится под угрозой ударов дронов, это серьезно замедляет и дезорганизует их систему обеспечения,

объяснила представитель ISW Кристина Гарвард.

Украинские военные подтверждают, что интенсивные удары по логистическим объектам и командным пунктам существенно влияют на ситуацию на отдельных участках фронта, в частности на запорожском направлении, где фиксируются локальные изменения контроля территорий.

В то же время фронт настолько насыщен беспилотниками, что активные продвижения любой из сторон становятся сложными. Российские войска все чаще пытаются действовать через проникновение малыми группами и создание иллюзии продвижения, однако удержать позиции им трудно.

Россияне постоянно отчитываются командованию, что захватили определенные села, но на самом деле их там нет. Мы постоянно выбиваем их оттуда,

– подчеркнул Бондаренко.

Чем отвечают Силы обороны?

Вместе с тем, Украина наносит удары по российской энергетической инфраструктуре, пытаясь уменьшить доходы страны-агрессора от экспорта нефти и газа. Это, по оценкам, влияет на финансовые возможности Москвы вести войну.

Нельзя не вспомнить неоднократные удары по НПЗ страны-агрессора, в частности в Туапсе, Перми, Ярославле – удары вызывают панику среди россиян, последствия же – катастрофические не только для экономики, но и для экологии. Интересно, что после обстрелов НПЗ во многих регионах местные фиксировали нефтяные дожди.

К тому же, буквально ночью 15 мая дроны массированно атаковали Рязань, Таганрог и Ейск. Удар вызвал пожар на НПЗ, а также, вероятно, мог поразить вражеский аэродром. Сейчас украинская сторона официально не подтвердила атака, однако судя по фото, видео и заявлений российских медиа, последствия для Рязанского НПЗ – критические.

Какие последствия боевых действий?

Несмотря на отдельные успехи Украины, война остается чрезвычайно изнурительной для обеих сторон. Россия существенно усилила обстрелы украинских городов и критической инфраструктуры, что приводит к значительным потерям среди гражданского населения. По оценкам различных источников, общие потери сторон измеряются сотнями тысяч погибших и раненых.

Официальные цифры не раскрываются, поэтому точные данные остаются предметом оценок международных аналитиков. Эксперты отмечают, что хотя Украина периодически достигает тактических успехов и повышает моральное состояние войск, война остается затяжной. Несмотря на это, нынешние тенденции свидетельствуют, что Украина по крайней мере постепенно уменьшает преимущество России на поле боя.

Что известно о вражеских потерях?

Нынешняя ситуация с боевыми потерями России подрывает нарративную линию о попытках склонить Киев к территориальным уступкам. Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщает, что последние месяцы стали для ВСУ одними из самых результативных.

По его словам, только за апрель и март украинские бойцы ликвидировали десятки тысяч захватчиков, а Россия, по данным западной разведки, ежемесячно теряет примерно 30 – 35 тысяч своих солдат.

Со своей стороны командир 429-й отдельной бригады беспилотных систем "Ахиллес", Герой Украины Юрий Федоренко, в разговоре с 24 Каналом подчеркнул, что именно дроны наносят львиную часть потерь российским силам и технике. Он отмечает, что российская армия все труднее адаптируется к такому уровню использования беспилотников и не успевает эффективно противодействовать этим ударам.

В целом же, Генштаб по состоянию на 15 мая сообщает, что российские потери с начала полномасштабной войны оцениваются примерно в 1 346 390 военнослужащих. Также сообщается о потерях техники: 11 935 танков, 24 569 боевых бронированных машин и 42 085 артиллерийских систем. Только за последние сутки страна-агрессор не досчиталась около 1 150 солдат.