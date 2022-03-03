Как Украина пережила ночь на 3 марта в условиях войны
В Украине 8 день идет война с российскими оккупантами. Беспокойство испытывают по всей стране, хотя активные боевые действия больше всего охватили Восток.
Украинцы уже привыкли к тревожным звукам сирены, война длится неделю. Спокойнее всего сейчас в западной части нашего государства. Об этом 24 каналу сообщили источники в Офисе Президента.
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Ситуация в регионах
Житомирщина. В областном центре ночью и утром звучали воздушные тревоги. В общем относительно спокойно.
На Кировоградщине было спокойно, только одна тревога ночью.
Волынь. Было тихо, одна воздушная тревога ночью.
В Херсоне звучало несколько тревог. Ночью по окраине города били грады. Наутро – относительно тихо.
Запорожская область. В Запорожье тихо, в области идут бои.
Ровненщина, Винниччина, Львовщина, Полтава, Черновцы, Тернополь, Днепр и Закарпатье – было спокойно.
На Хмельнитчине тихо, но была одна воздушная тревога ночью.
Черкасщина. В области за ночь была одна воздушная тревога. Утром – в Умани.
На Черниговщине ночью было несколько воздушных тревог – Чернигов, Прилуки, Нежин, Ичня.
Сумщина. Вечером была одна воздушная тревога в Сумах и Тростянце. Ночь прошла относительно спокойно.
В Ивано-Франковске за ночь была одна тревога, но в целом спокойно.
Луганщина. Северодонецк и Лисичанск обстреливали. В Лисичанске снаряд прилетел вблизи областной детской больницы, есть незначительные повреждения. Горячо в Попасной, перебили газовод.
Донецкая область. Мариуполь выстоял, в Волновахе приближается гуманитарная катастрофа, потому что нет гуманитарного коридора. Украинский католический университет передал Папе Римскому просьбу о содействии в создании гуманитарного коридора. Потому что обращение к международным гуманитарным организациям пока не дало результата.
В Одессе было относительно спокойно, одна тревога ночью.
Николаевщина. Под утро в Первомайском районе два авиаудара в селе Геновка, жертв нет. Утром – сигнал тревоги. В Вознесенске было горячо.
Харьковская область. Воздушная атака была практически всю ночь на город: завод Шевченко, жилые дома. В области атаковали Изюмский район.
Киевщина. Несколько тревог по всей области и отдельно – по Василькову и Белой Церкви. Бориспольский, Обуховский, Броварской районы – ночь относительно спокойно прошла. Вышгородский район – ситуация напряженная.
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