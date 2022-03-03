Как Украина пережила ночь на 3 марта в условиях войны

В Украине 8 день идет война с российскими оккупантами. Беспокойство испытывают по всей стране, хотя активные боевые действия больше всего охватили Восток.

Украинцы уже привыкли к тревожным звукам сирены, война длится неделю. Спокойнее всего сейчас в западной части нашего государства. Об этом 24 каналу сообщили источники в Офисе Президента.

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Ситуация в регионах

Житомирщина. В областном центре ночью и утром звучали воздушные тревоги. В общем относительно спокойно.

На Кировоградщине было спокойно, только одна тревога ночью.

Волынь. Было тихо, одна воздушная тревога ночью.

В Херсоне звучало несколько тревог. Ночью по окраине города били грады. Наутро – относительно тихо.

Запорожская область. В Запорожье тихо, в области идут бои.

Ровненщина, Винниччина, Львовщина, Полтава, Черновцы, Тернополь, Днепр и Закарпатье – было спокойно.

На Хмельнитчине тихо, но была одна воздушная тревога ночью.

Черкасщина. В области за ночь была одна воздушная тревога. Утром – в Умани.

На Черниговщине ночью было несколько воздушных тревог – Чернигов, Прилуки, Нежин, Ичня.

Сумщина. Вечером была одна воздушная тревога в Сумах и Тростянце. Ночь прошла относительно спокойно.

В Ивано-Франковске за ночь была одна тревога, но в целом спокойно.

Луганщина. Северодонецк и Лисичанск обстреливали. В Лисичанске снаряд прилетел вблизи областной детской больницы, есть незначительные повреждения. Горячо в Попасной, перебили газовод.

Донецкая область. Мариуполь выстоял, в Волновахе приближается гуманитарная катастрофа, потому что нет гуманитарного коридора. Украинский католический университет передал Папе Римскому просьбу о содействии в создании гуманитарного коридора. Потому что обращение к международным гуманитарным организациям пока не дало результата.

В Одессе было относительно спокойно, одна тревога ночью.

Николаевщина. Под утро в Первомайском районе два авиаудара в селе Геновка, жертв нет. Утром – сигнал тревоги. В Вознесенске было горячо.

Харьковская область. Воздушная атака была практически всю ночь на город: завод Шевченко, жилые дома. В области атаковали Изюмский район.

Киевщина. Несколько тревог по всей области и отдельно – по Василькову и Белой Церкви. Бориспольский, Обуховский, Броварской районы – ночь относительно спокойно прошла. Вышгородский район – ситуация напряженная.

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