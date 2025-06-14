Украина и Россия договорились о согласовании порядка упрощенного возвращения раненых военнопленных. Украина выполнила свои обязательства.

Россия получила обратно своих раненых военнопленных прямо с линии фронта. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Проект "Хочу жить".

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Киев выполнил свои обязательства по упрощению процедуры обмена пленными

Украина и Россия договорились не только о возвращении из плена всех военнопленных с обеих сторон, которые имеют тяжелые ранения или заболевания, а также в возрасте до 25 лет, но и о согласовании порядка упрощенного возвращения раненых военнопленных.

В рамках этого обмена в Россию вернулись ее раненые военные непосредственно с линии фронта.

Украина давно подчеркивает,, что вопрос военнопленных является исключительно гуманитарным, и российская сторона впервые согласилась с этим во время переговоров в Стамбуле 2 июня. Раненые и больные военнопленные – это особая категория. Характер травм и ранений, полученных в результате боевых действий, требует специализированного, дорогого и длительного лечения и реабилитации,

– отметили в заметке.

Критически важно, чтобы раненые военнопленные получили своевременную медицинскую помощь. Это важно для сохранения их жизни и здоровья. И это пострибно делать вне мест содержания военнопленных. Поэтому украинская сторона выступает за немедленный обмен раненых пленных, а не содержание их месяцами или даже годами.

Украина выполнила свою часть обязательств: несколько дней назад раненые российские военные получили медицинскую помощь и были переданы российской стороне уже через несколько дней.