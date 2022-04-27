Украина – плацдарм для движения дальше: в Минобороны говорят о расширении агрессии на другие страны

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что россияне ставят перед собой цель – отрезать нас от морей, к которым есть выход.

По ее словам, их интересует сухопутный коридор из Крыма. При этом россияне не оставляют цели завоевать всю территорию Украины. Однако, согласно их стратегии, начинать следует с Востока и Юга Украины. Об этом она рассказала в эфире телеканала Рада.

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"Здесь нужно понимать, что Украина не является конечной целью. Они, скорее всего, готовят здесь плацдарм для того, чтобы двигаться дальше. По крайней мере, согласно признакам объектов, которые они уничтожают и как они это делают – видно, что оставляют часть военной инфраструктуры именно для себя", – объяснила Анна Маляр.

Приднестровье

Замминистра обороны сообщила, что россиянам интересна территория Приднестровского региона Молдовы. Они готовы ее использовать, возможно, чтобы двигаться дальше и в сторону всей территории Молдовы, или совершать агрессию в сторону Украины.

Тут основное надо понимать замысел Путина. Замысел – это не Украина как конечная цель. Очень важно, чтобы это понимала Молдова, а они это понимают,

– сообщила Анна Маляр.

"А также, чтобы это понимали другие советские республики. Потому что Путин сейчас будет использовать сложившуюся ситуацию для того, чтобы расширить свой собственный фронт", – добавила Маляр.

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