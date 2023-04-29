Украина планирует контрнаступление, в частности для возвращения Крыма, – Зеленский

Украина планирует контрнаступление – Силам обороны удастся отразить наступление окупантов, а также вернуть Крымский полуостров.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью скандинавским журналистам. Украинский лидер отметил, что успех контрнаступления во многом зависит от продолжения поставок Западом оружия.

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Мы хотим спасти как можно больше жизней, поэтому количество оружия имеет значение,

– сказал он.

Он также отметил, что российские войска с каждым днем ​​теряют мотивацию.

"Они боятся нас, а также последствий, если они отступят", – сказал Президент Украины.

Зеленский предостерег от затяжной войны

Президент не сообщил другие детали или даты контрнаступления. В то же время предостерег, что война может продолжаться годами или даже десятилетиями.

Для других стран дешевле сейчас поддержать Украину, чем увеличивать риски Третьей мировой войны,

– сказал Зеленский.

Предварительно президент подчеркнул, что для контрнаступления украинская армия нуждается в дальнобойном оружии, авиации и артиллерии. Такая поддержка необходима для предстоящего контрнаступления ВСУ.

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