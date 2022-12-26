Украина планирует официально поднять вопрос об исключении России из Совбеза ООН
Россия является постоянным членом Совбеза ООН, позволяющим ей блокировать важные решения по Украине. Наше государство 26 декабря планирует официально поднять вопрос незаконности пребывания России в этом органе.
Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в эфире национального телемарафона. Однако Украина потребует не только исключения России из Совбеза, но и из ООН вообще.
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Позиция Украины убедительна и аргументирована
Дмитрий Кулеба подчеркнул, что 26 декабря Украина в ООН поднимет вопрос о незаконности пребывания России в Совбезе. Позиция нашего государства относительно страны-агрессорки убедительна и аргументирована.
У нас вопрос очень простой: а имеет ли право Россия оставаться постоянным членом Совбеза ООН и быть в Организации Объединенных Наций вообще? У нас есть убедительный и аргументированный ответ – нет, нет,
– подчеркнул Кулеба.
США и ЕС сделали заявления относительно России в Совбезе ООН
Глава Европейского Совета Шарль Мишель выступает за то, чтобы приостановить членство России в Совбезе ООН на фоне того, что страна-агрессорка систематически нарушает международное право. Однако Мишель отметил то, что говорит именно о приостановлении, а не полном исключении. Однако и для этого нужно создать специальный механизм у ООН, которого сейчас нет.
Американские законодатели, возглавляющие независимую правительственную организацию по правам человека, внесли резолюцию, которая призывает президента Джо Байдена вывести Россию из Совета Безопасности ООН Ее инициаторы отмечают, что страна-агрессорка совершила "вопиющие нарушения".