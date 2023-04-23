В Украине хотят построить еще 20 атомных реакторов: каких и когда

В Украине хотят построить 20 атомных энергоблоков с реакторами SMR-160. Первый реактор должен заработать уже через 5 лет.

Президент "Энергоатома" Петр Котин и президент и исполнительный директор компании Holtec International Крис Сингх подписали соглашение о сотрудничестве.

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Отмечается, что строительство малых модульных реакторов будет способствовать укреплению энергетической безопасности Украины и поможет заменить разрушенные в результате российских атак теплоэнергетические мощности.

Соглашение предусматривает строительство до 20 реакторов SMR-160, с реализацией первого пилотного проекта и выхода на минимальную регулируемую мощность реактора и подключения к сети до марта 2029 года,

– говорится в сообщении.

Почему это важно

SMR-160 – это легководный реактор под давлением мощностью 160 МВт, использующий в качестве топлива низкообогащенный уран и имеющий гибкость для производства технологического тепла для промышленного применения и производства водорода.

Несмотря на то, что с первого месяца войны россияне взяли под свой контроль самую мощную в Украине и Европе Запорожскую АЭС, атомная энергетика взяла на себя основное производство электричества этой зимой, когда украинские ТЭС и энергетическая инфраструктура подверглись массированным ракетным атакам от России.

Атомные станции были и остаются "базовой" генерацией электроэнергии в Украине. Но чтобы запустить или остановить атомный реактор, нужно определенное время и, опять же, электричество.

Поэтому во время пикового спроса надо было "балансировать" с помощью ТЭС и гидроэнергетики.

Сооружение в Украине ММР не только будет способствовать укреплению энергетической безопасности государства, но и позволит заменить разрушенные российскими атаками теплоэнергетические мощности и достичь целей декарбонизации,

– заявил министр энергетики Герман Галущенко.

Соглашение было заключено 21 апреля / Фото пресс-службы "Энергоатом"

А президент "Энергоатома" Петр Котин заявил, что соглашение с Holtec International позволит "внедрить перспективные, безопасные, чистые, надежные и эффективные технологии малых модульных реакторов и сделать Украину ведущей страной мира в области чистой энергетики".