Президент "Енергоатома" Петро Котін і президент та виконавчий директор компанії Holtec International Кріс Сінгх підписали угоду про співробітництво.

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Зазначається, що спорудження малих модульних реакторів сприятиме зміцненню енергетичної безпеки України та допоможе замінити зруйновані внаслідок російських атак теплоенергетичні потужності.

Угода передбачає будівництво до 20 реакторів SMR-160, з реалізацією першого пілотного проєкту і виходу на мінімальну регульовану потужність реактора та підключення до мережі до березня 2029 року,

– йдеться у повідомленні.

Довідка. SMR-160 – це легководний реактор під тиском потужністю 160 МВт, який використовує як паливо низькозбагачений уран і має гнучкість для виробництва технологічного тепла для промислового застосування й виробництва водню.

Чому це важливо

Попри те, що з першого місяця війни росіяни взяли під свій контроль найпотужнішу в Україні та Європі Запорізьку АЕС, атомна енергетика взяла на себе основне виробництво електрики цієї зими, коли українські ТЕС та енергетична інфраструктура зазнали масованих ракетних атак від Росії.

Атомні станції були і залишаються "базовою" генерації електроенергії в Україні. Але щоб запустити чи зупинити атомний реактор потрібен певний час і, знову ж таки, електрика.

Тому під час пікового попиту треба було "балансувати" за допомогою ТЕС та гідроенергетики.

Спорудження в Україні ММР не тільки сприятиме зміцненню енергетичної безпеки держави, але й дасть можливість замінити зруйновані російськими атаками теплоенергетичні потужності й досягнути цілей декарбонізації,

– заявив міністр енергетики Герман Галущенко.

Угода була укладена 21 квітня / Фото пресслужби Енергоатом

А президент "Енергоатому" Петро Котін, заявив, що угода із Holtec International дозволить "впровадити перспективні, безпечні, чисті, надійні й ефективні технології малих модульних реакторів та зробити Україну провідною країною світу в галузі чистої енергетики".