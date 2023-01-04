Украина планирует серьезное наступление весной, – Буданов

Кирилл Буданов заявил, что Вооруженные Силы Украины весной 2023 года планируют серьезное наступление. По данным главы нашей разведки, он предусматривает освобождение украинской территории.

Глава Главного управления разведки Минобороны Украины также сказал, что наши военные нанесут поражение России. Более того, Буданов также объяснил, что будет с Донбассом и Крымом.

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Чего стоит ожидать на фронте весной 2023 года

Кирилл Буданов заявил, что боевые действия в марте 2023 года будут "самыми жаркими". Более того, он сказал, что именно весной этого года Украина планирует серьезное наступление.

Тогда (мы увидим больше – 24 канал) освобождений территорий и нанесение окончательного поражения России... Это произойдет по всей Украине, от Крыма до Донбасса,

– сказал глава украинской разведки.

Также Буданов заверил, что украинское руководство неоднократно заявляло, что не отдаст ни пяди нашей территории.

Кроме того, генерал-майор снова подчеркнул, что наша цель, которой мы достигнем, – это возвращение к границам 1991 года. И именно так, напомнил Буданов, Украину признают все субъекты международного права.

"Я обещаю, что теперь это (вероятно, победа над россиянами – 24 канал) не займет много времени, и каждый налогоплательщик в США сможет увидеть, куда пошел каждый цент. Вместе мы изменим этот мир", – пообещал главный разведчик Украины союзникам.

Буданов спрогнозировал, что ждет Россию

По словам главы украинской разведки, не стоит опасаться трансформации России, ведь это пойдет на пользу всему миру. Кроме того, Буданов объяснил, что:

Россия больше не представляет военной угрозы миру, это уже только сказка;

единственная проблема, которая до сих пор остается – это ядерный арсенал России и неконтролируемый режим;

именно режим Путина заставит весь мир осознать необходимость денуклеаризации России или, по крайней мере, установление международного контроля над ее ядерным арсеналом.

Террористическая страна, которая посягает на всех ядерной битой и извергает угрозы, – это не тот режим, который имеет нравственное или политическое право контролировать оружие массового уничтожения,

– объяснил глава украинской разведки.