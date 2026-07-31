Сам документ в настоящее время еще находится на рассмотрении в ведомстве, сообщили в пресс-службе ОГП.

Что известно об обращении в отношении Лукашенко?

По завершении рассмотрения заявители должны быть проинформированы в установленном законом порядке. В ОГП также подчеркнули, что на данный момент никаких уголовных дел на основании этого обращения еще не зарегистрировано.

Ранее, 28 июля, Форум демократических сил Беларуси заявил, что Офис Президента Украины передал в ОГП обращение о возможном возбуждении уголовного преследования в отношении Александра Лукашенко. В телеграм-канале объединения опубликовали фото ответа из ОПУ, адресованного председателю правления форума.

В документе, подписанном заместителем главы Офиса Президента Олегом Татаровым, Лукашенко прямо не упоминается, однако указано, что заявление передано в Офис генерального прокурора с просьбой рассмотреть его в рамках компетенции и, при наличии оснований, принять соответствующие меры реагирования.

Представители белорусского форума утверждают, что в обращении просили дать правовую оценку действиям фактического главы Беларуси в связи с его ролью в поддержке российской агрессии против Украины. В частности, речь идет об использовании территории Беларуси для вторжения российских войск.

Авторы инициативы призвали рассмотреть вопрос об открытии дела по ряду статей Уголовного кодекса Украины, среди которых ведение агрессивной войны, военные преступления, финансирование терроризма, посягательство на территориальную целостность Украины, пропаганда войны и геноцид.

Как это оценивают в Reuters?

По оценкам международного информационного агентства Reuters, маловероятно, что Александр Лукашенко непосредственно предстанет перед украинским судом.

В то же время Киев и белорусская оппозиция могут использовать эти обвинения в качестве аргумента для дальнейшего давления на белорусский режим со стороны западных партнеров.

Со своей стороны белорусский оппозиционер Павел Латушко заявил, что после начала полномасштабной войны Лукашенко понял ошибочность ставки на Россию и осознал, что Украина способна наносить удары по объектам, работающим в интересах Москвы.