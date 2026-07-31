Сам документ нині ще опрацьовують у відомстві, повідомили в пресслужбі ОГП.

Що відомо про звернення щодо Лукашенка?

Після завершення розгляду заявників мають поінформувати у встановленому законом порядку. В ОГП також наголосили, що станом на цей момент жодних кримінальних проваджень на підставі цього звернення ще не зареєстровано.

Раніше, 28 липня, Форум демократичних сил Білорусі заявив, що Офіс Президента України передав до ОГП звернення стосовно можливого розпочаття кримінального переслідування Олександра Лукашенка. У телеграм-каналі об'єднання опублікували фото відповіді з ОПУ, адресованої голові правління форуму.

У документі за підписом заступника голови Офісу Президента Олега Татарова прямо не згадується Лукашенко, однак зазначено, що заяву передали до Офісу генпрокурора з проханням розглянути її за компетенцією та, якщо є підстави, вжити відповідних заходів реагування.

Представники білоруського форуму стверджують, що у зверненні просили надати правову оцінку діям фактичного очільника Білорусі через його роль у підтримці російської агресії проти України. Зокрема, йдеться про використання території Білорусі для вторгнення російських військ.

Автори ініціативи закликали розглянути відкриття справи за низкою статей Кримінального кодексу України, серед яких ведення агресивної війни, воєнні злочини, фінансування тероризму, посягання на територіальну цілісність України, пропаганда війни та геноцид.

Як це оцінюють у Reuters?

За оцінками міжнародного інформаційного агентства Reuters, малоймовірно, що Олександр Лукашенко безпосередньо постане перед українським судом.

Водночас Київ і білоруська опозиція можуть використати ці звинувачення як аргумент для подальшого тиску на білоруський режим з боку західних партнерів.

Зі свого боку білоруський опозиціонер Павло Латушко заявив, що після початку повномасштабної війни Лукашенко зрозумів помилковість ставки на Росію й усвідомив, що Україна здатна завдавати ударів по об'єктах, які працюють в інтересах Москви.