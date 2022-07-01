Украина платит высокую цену в войне с Россией: какой выбор есть в поединке
Источник:фейсбук Анны Маляр
Не останавливаемся. Двигаемся дальше. К победе! Война – это очень тяжелое испытание.
Тем более, как ведет сейчас Российская Федерация против Украины. Но ничего нет вечного в этом мире. И это пройдет.
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Задача Украины
Наша задача – мужественно пройти этот путь и отстоять свое государство. Да, мы платим высокую цену – жизнь наших людей. Да, нам всем очень больно слышать ежедневно новости о попадании российских ракет в цели и о погибших.
Да, хочется закрыть глаза, уши и где-то переждать это безумие. Но выбор в этом поединке невелик – либо мы их, либо они нас.
Утрата людей и временная оккупация территорий – это неизбежные обстоятельства в столь тяжелой войне.
Важно Дальше так продолжаться не может: надо действовать на опережение
Вместе с тем, мы:
- наносим большие потери врагу;
- максимально, по возможности, сдерживаем продвижение врага;
- освобождаем занятые врагом территории.
Поэтому только общая проактивная позиция и нас ничего не должно останавливать или ослаблять на пути к победе.
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