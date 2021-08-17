Украина – в плену холодного атмосферного фронта: где ухудшится погода
Источник:Укргидрометцентр
Холодный атмосферный фронт уже добрался до Украины. Он приведет к ощутимому ухудшению погоды 17 августа в западных и некоторых других областях.
Летняя жара 17 августа оставила часть областей, там прогнозируют осадки и похолодание. В то же время в других регионах все еще будет сухо и жарко.
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Непогоду прогнозируют на Западе
Синоптики предупреждают, что холодный атмосферный фронт вызовет грозы в западных областях, а также на Житомирщине и Винничине.
Местами ожидают шквальный ветер, который разгоняется до 15 – 20 метров за секунду.
Самой сложной синоптическая ситуация будет во Львовской и Ровненской областях. Там шквалы составят 25-28 метров в секунду. В этих областях объявили II уровень опасности – оранжевый.
Температура воздуха опустится до +23..+ 26 градусов на Западе, при этом в Житомирской и Винницкой областях будет теплее – +30...+32 градуса.
К слову, на остальных территориях дождей не ожидают, столбики термометров будут достигать от +28 до +32 градусов.
В части областей прогнозируют грозы и шквалы / Скриншот с сайта Гидрометцентра
Пожарная опасность
Кроме того, в большинстве областей 17 августа будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
- в северных,
- центральных,
- Харьковской,
- Луганской,
- Тернопольской,
- Хмельницкой,
- Черновицкой областях.
В части областей прогнозируют грозы и шквалы / Скриншот с сайта Гидрометцентра