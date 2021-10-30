Украина в плену тумана: в каких регионах объявили первый уровень опасности на дорогах

В Украину 30 октября пришел туман. Он продержится в течение всех суток в большинстве северных, центральных и восточных областей.

Синоптики сразу же обратились к водителям и призвали их быть осторожными на дорогах.

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Так, в отдельных регионах видимость на дорогах будет ограничена до 200 – 500 метров. Из-за этого в Укргидрометцентре объявили первый уровень опасности.

Туманы продержатся в таких областях:

Киевская,

Черниговская,

Сумская,

Черкасская,

Полтавская,

Кировоградская,

Днепропетровская,

Харьковская,

Луганская.

В Киеве синоптики также прогнозируют туман в течение суток.

Туман накрыл столицу / Фото 24 канал (Ирина Вихрущ), "Общественное радио"

Туман в Украине 30 октября / Фото Укргидрометцентра

Предостережения для водителей

Специалисты рекомендуют водителям во время управления автомобилем в тумане следовать следующим советам:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом;

держать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Погода в Украине 30 октября

В субботу, 30 октября, на всей территории Украины будет сухая и теплая погода с переменной облачностью. Температура воздуха днем местами достигнет до + 18 градусов.

На западе столбики термометра покажут днем +15...+ 18, а в северных областях ожидается до +11...+13 градусов. На востоке страны синоптики днем прогнозируют до +11...+ 14, на юге – +12...+14 градусов.