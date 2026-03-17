"Так вы собираетесь атаковать нас или нет": как мастерски Украина "потопила" НАТО на учениях в 2025

СМИ узнали, как Украина "потопила" фрегат НАТО дронами на военных учениях НАТО REPMUS/Dynamic Messenger в 2025 году. Источники рассказали, что многонациональная военно-морская команда под руководством Украины, которая выполняла роль врага во время учений, смогла найти уязвимые места сил НАТО.

Об этом пишет газете Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).

Смотрите также Телефоны не замолкают: как украинская оборонка сотрудничает с Ближним Востоком

Как НАТО "проиграло" Украине?

В ходе учений было 5 сценариев учений у побережья Португалии. Они предусматривали защиту портов и конвоев, а также нападения на конвои.

"Красная" команда состояла из американских, британских, испанских и других подразделений, их возглавила Украина. Команда "синих" – это силы НАТО. Во всех случаях победили силы Украины.

Во время учений они развернули украинские подводные дроны Magura V7. Целью было испытать новые технологии в реальных условиях – в среде, где глушение, акустическая разведка и военные контрмеры моделировались как можно реалистичнее.

Другие страны-участницы тоже развернули беспилотные летательные аппараты. Кроме морских беспилотников, с обеих сторон также были самолеты и большие военные корабли.

Согласно правилам учений, "вражеские" корабли фактически не атаковались. "Побеждали" те, кто первым прицелился на врага.

В конце четвертой недели учений, "красная" команда была признана победителем. Как отмечает источник, учения показали, что беспилотные системы в сочетании с оперативным опытом и проверенным планированием представляют "реальную угрозу" для военно-морских сил НАТО.

Во время имитации атаки на конвой "красной" команде удалось нанести столько "попаданий" во фрегат, что тот бы утонул в реальном бою. Через 5 минут "синяя" команда, все еще не зная о ситуации, спросила в общем чате: "Так вы собираетесь атаковать нас или нет?".

Проблема заключалась не в том, что они не могли нас остановить – они даже не видели нашего оружия,

– отметил украинский источник.

После этих учений НАТО получило ценные уроки благодаря опыту Украины на передовой.

К слову, еще в начале полномасштабного вторжения Украина просила Запад о военной помощи. Теперь ситуация кардинально изменилась и Киев становится полноправным партнером западных стран. У разговоре с 24 Каналом экс-советник министра обороны Украины Юрий Сак отметил, что Украина сегодня имеет возможности поражать западных военных своими возможностями.

Уже второй раз Украина побеждает на военных учениях