Украина победит, – банкир Тиньков уехал из России и заявил об угрозах из-за своей позиции

Бизнесмен и основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков заявил, что забирает из России принадлежащие его семье бренды Tinkoff и La Datcha, потому что не хочет их испачкать кровью российских солдат и жителей Украины.

Российский банкир Тиньков также сказал, что покидает и саму Россию, потому что не может спокойно зарабатывать в стране, которая убивает украинских детей и женщин.

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Прощай Тинькофф Банк. Прощай Россия. У меня ничего не осталось в России. И это плохо для России. Я был один из немногих, кто сумел вопреки, а не благодаря режиму построить 4 разных бизнеса с нуля,

– написал в соцсети Тиньков.

Банкир отметил, что в лучшие времена Forbes оценивал его состояние в 9,4 млрд долларов, и он гордился не суммой, а тем, что в "коррупционной и архаической России" можно построить честный, свободный и американский тип бизнеса.

В своем посту Тиньков рассказал, что никогда не давал взяток, не имел деловых отношений с чиновниками и не брал на работу друзей и знакомых. Говорит, что именно поэтому удалось построить второй в стране банк, который мог стать первым, ведь "креативу и модерну дети и дружки силовиков ничего противопоставить не могли".

Угрозы за собственное мнение по поводу войны

Также Тиньков рассказал и про угрозы, которые звучали в его сторону из-за откровенной позиции.

"Жаль, что моя страна окончательно скатилась в архаику, патернализм и холуйство. Нет России, исчезла. А угрозы мне лично, человеку, который борется с самым тяжелым раком крови – лейкемией, желание наказать всего лишь за мысль, честное мнение, говорит об окончательном расчеловечивании режима. Храни Вас Бог, жители Кремля и Лубянки", – написал Тиньков.

Он подчеркнул, что ни один миллиард или миллион не стоит слез ребенка и поблагодарил бизнесмена Владимира Потанина, который быстро выкупил его бизнес.

Я потерял все, но я не потерял душу. Я не могу спокойно зарабатывать в стране, ведущей войну с соседом, убивая мирных граждан и детей, мне не нужны никакие основания! Это зло, а я на стороне добра! Трусы, у вас одна жизнь и его нужно прожить как человек,

– добавил банков.

Он сказал, что не знает, сколько ему осталось жить с болезнью, однако он не хочет умирать с этими миллиардами, но "отбросом, трусом и чмом", как 90% всех олигархов России.

Украина победит, потому что добро всегда побеждает зло

Тиньков подчеркнул, что Украина победит, потому что добро всегда побеждает зло, а именно этому всех учили еще в школе.

Напомним, что основатель банка "Тинькофф" Олег Тиньков еще 28 февраля выступил против войны с Украиной. Он указал, что гибель невинных людей в Украине недопустима.

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