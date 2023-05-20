Когда у нас будут F-16, мы выигрываем эту войну, – Игнат

Юрий Игнат заявил, что Украина победит в войне, когда получит F-16. Эти самолеты могут эффективно работать по наземным, воздушным и надводным целям.

Игнат – спикер Воздушных сил ВСУ – заявил, что F-16 смогут перекрывать территорию Украины там, где нет комплексов ПВО. Как только придут самолеты, они станут на боевое дежурство в разных регионах на наших оперативных аэродромах.

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Я вам скажу больше, когда будут F-16, мы выиграем эту войну. Мы отмечали нашим партнерам необходимость для Украины F-16, потому что не можем мы теми средствами ПВО, которые существуют еще с советских времен, перекрыть всю территорию Украины,

– подчеркнул Игнат.

В частности, F-16 смогут оперативно отрабатывать по дронам-камикадзе. Кроме того, самолеты помогут украинским героям быстро деоккупировать украинские территории. Защитники смогут наносить удары по вражеским командным пунктам, военным группировкам, логистическим цепям снабжения.

Украина получит F-16

К слову, в Белом доме уже заявили, что в ближайшие месяцы партнеры решат, кто и сколько самолетов F-16 поставит Украине. Украина нуждается в F-16 и пора работать над этим.

Украинские пилоты будут учиться управлять F-16.