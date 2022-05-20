Украина победит, но платит страшную цену, – в ОП пообещали сделать все, чтобы не подвести людей

Украина платит ужасную цену за свою свободу. Однако власти обещают сделать все возможное, чтобы не подвести людей.

Об этом на своей странице в твиттере написал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.

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Он отметил, что ежедневно получает десятки сообщений от потерявших близких украинцев.

От тех, кто остался без крова. От тех, чьи родственники в плену или принудительно депортированы в Россию. Украина победит тьму, но платит страшную цену. Мы сделаем все, чтобы не подвести наших людей,

– подчеркнул Подоляк.

Зеленский – самый влиятельный человек 2022 года

Президент Владимир Зеленский возглавил рейтинг TIME100. Читатели журнала считают его самым влиятельным человеком в 2022 году. Также в тройку лидеров вошли премьер Британии Борис Джонсон и миллиардер Илон Маск.

Фото Зеленского дважды попадало на обложку издания

Весь список TIME100 на 2022 год должны быть окончательно сформированы редакторами этого издания. Его планируют обнародовать 23 мая.

Впервые наш президент стал основным лицом выпуска этого журнала 16 декабря 2019 года. Тогда там было фото, на котором глава государства выглядел не слишком жизнерадостным. А под фотографией была надпись: "Украинский президент Владимир Зеленский оказался между Путиным и Трампом".

А вот второй раз его лицо появилось там уже после вторжения России. 28 апреля там изобразили Владимира Зеленского в профиль и на темном фоне. Такая обложка была потому, что получился большой материал, который написал их корреспондент после 2 недель пребывания в Киеве.

Ситуация на фронте

В Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины предоставили оперативную информацию о ситуации на фронте по состоянию на 18:00 20 мая.

По информации наших военных, российские кафиры продолжают вести наступление в Восточной операционной зоне. Они обстреливают местность вдоль линии столкновения, а также в глубине обороны украинских войск в Донецком операционном районе и Славянском направлении.

Кроме того, враги наносят ракетные удары по инфраструктурным объектам и жилым кварталам в разных регионах Украины и обстреливают города из артиллерии. К сожалению, это приводит не только к значительным разрушениям, но и к многочисленным жертвам среди гражданских.

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Враги продолжают наступательные действия в Восточной операционной зоне. Самая тяжелая ситуация в Луганской и Донбассе. На Донбассе ВСУ отразили 14 атак врага.