Про це на своїй сторінці у твітері написав радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк.

Важливо Робили неможливе: Зеленський розповів про загиблих льотчиків, які літали на "Азовсталь"

Він зазначив, що щодня отримує десятки повідомлень від українців, які втратили близьких.

Від тих, хто залишився без даху над головою. Від тих, чиї родичі в полоні або примусово депортовані до Росії. Україна переможе темряву, але платить страшну ціну. Ми зробимо все, щоб не підвести наших людей,

– підкреслив Подоляк.

Зеленський – найвпливовіша людина 2022 року

Президент Володимир Зеленський очолив рейтинг TIME100. Читачі журналу вважають його найвпливовішою людиною 2022 року. Також до трійки лідерів увійшли прем'єр Британії Борис Джонсон і мільярдер Ілон Маск.

Зверніть увагу! Весь список TIME100 на 2022 рік мають остаточно сформувати редактори цього видання. Його планують оприлюднити 23 травня.

Фото Зеленського двічі потрапляло на обкладинку видання

Вперше наш президент став головним обличчям випуску цього журналу 16 грудня 2019 року. Тоді там було фото, на якому очільник держави виглядав не надто життєрадісним. А під світлиною був напис: "Український президент Володимир Зеленський опинився між Путіним і Трампом".

А ось вдруге його обличчя з'явилося там вже після вторгнення Росії. 28 квітня там зобразили Володимира Зеленського в профіль і на темному фоні. Така обкладинка була через те, що вийшов великий матеріал, який написав їхній кореспондент після 2 тижнів перебування в Києві.

Ситуація на фронті

У Генеральному штабі Збройних Сил України надали оперативну інформацію щодо ситуації на фронті станом на 18:00 20 травня.

За інформацією наших військових, російські окупанти продовжують вести наступ у Східній операційні зоні. Вони обстрілюють місцевість вздовж лінії зіткнення, а також у глибині оборони українських військ у Донецькому операційному районі та на Слов'янському напрямку.

Крім того, вороги завдають ракетних ударів по інфраструктурних об'єктах та житлових кварталах в різних регіонах України та обстрілюють міста з артилерії. На жаль, це призводить не лише до значних руйнувань, а й численних жертв серед цивільних.

Зверніть увагу! Вороги продовжують наступальні дії у Східній операційній зоні. Найважча ситуація на Луганщині та Донеччині. На Донбасі ЗСУ відбили 14 атак ворога.