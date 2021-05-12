Министерство здравоохранения обновило распределение областей Украины на зоны карантинных ограничений. Всего 2 региона оказались в оранжевой зоне, остальные – в желтой.

Свежее распределение регионов и данные по ситуации в областях обнародовали в среду, 12 мая. Ни одна область не попала в красную и зеленую зоны.

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Обновленное распределение по областям

Минздрав обновляет разделение регионов на карантинные зоны каждый день. По этим данным Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям принимает решение об ослаблении или усилении карантина в регионах.

Оранжевая зона

По состоянию на 10 мая, 8 областей отнесли к оранжевой зоне. Однако по обновленным данным Минздрава, всего 2 региона Украины остались "оранжевыми". В частности говорится о таких областях:

Николаевская;

Черкасская.

Желтая зона

Зато в желтой зоне карантина оказались все другие области. Последними покинули оранжевую зону и присоединились к "желтым" регионам:

Волынская область;

Донецкая область;

Житомирская область;

Кировоградская область;

Луганская область;

Тернопольская область.

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Коронавирус в Украине по состоянию на 12 мая: кратко

За минувшие сутки, 11 мая, в Украине подтвердили 4 538 новых случаев инфицирования коронавирусом.

От СOVID-19 умерли 356 человек.

Прививки против коронавируса получили 18 264 человека.



Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / инфографика 24 канала