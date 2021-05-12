Украина почти полностью "желтая": Минздрав обновил карантинные зоны
Министерство здравоохранения обновило распределение областей Украины на зоны карантинных ограничений. Всего 2 региона оказались в оранжевой зоне, остальные – в желтой.
Источник:Минздрав
Свежее распределение регионов и данные по ситуации в областях обнародовали в среду, 12 мая. Ни одна область не попала в красную и зеленую зоны.
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Обновленное распределение по областям
Минздрав обновляет разделение регионов на карантинные зоны каждый день. По этим данным Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям принимает решение об ослаблении или усилении карантина в регионах.
Оранжевая зона
По состоянию на 10 мая, 8 областей отнесли к оранжевой зоне. Однако по обновленным данным Минздрава, всего 2 региона Украины остались "оранжевыми". В частности говорится о таких областях:
- Николаевская;
- Черкасская.
Желтая зона
Зато в желтой зоне карантина оказались все другие области. Последними покинули оранжевую зону и присоединились к "желтым" регионам:
- Волынская область;
- Донецкая область;
- Житомирская область;
- Кировоградская область;
- Луганская область;
- Тернопольская область.
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Коронавирус в Украине по состоянию на 12 мая: кратко
- За минувшие сутки, 11 мая, в Украине подтвердили 4 538 новых случаев инфицирования коронавирусом.
- От СOVID-19 умерли 356 человек.
- Прививки против коронавируса получили 18 264 человека.
Зоны карантина в Украине / Источник: Минздрав / инфографика 24 канала
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