Міністерство охорони здоров'я оновило розподіл областей України на зони карантинних обмежень. Всього 2 регіони опинились у помаранчевій зоні, решта – у жовтій.

Свіжий розподіл регіонів та дані щодо ситуації в областях оприлюднили у середу, 12 травня. Жодна область не потрапила у червону та зелену зони.

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Оновлений розподіл за областями

МОЗ оновлює поділ регіонів на карантинні зони кожного дня. За цими даними Державна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій ухвалює рішення щодо послаблення або посилення карантину в регіонах.

Помаранчева зона

Станом на 10 травня, 8 областей віднесли до помаранчевої зони. Однак за оновленими даними МОЗ, всього 2 регіони України залишились "помаранчевими". Зокрема мовиться про такі області:

Миколаївську;

Черкаську.

Жовта зона

Натомість у жовтій зоні карантинних обмежень опинились всі інші області. Останніми покинули помаранчеву зону та приєднались до "жовтих" регіонів:

Волинь;

Донеччина;

Житомирщина;

Кіровоградщина;

Луганщина;

Тернопільщина.

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Коронавірус в Україні станом на 12 травня: коротко

За минулу добу, 11 травня, в Україні підтвердили 4 538 нових випадків інфікування коронавірусом.

Від СOVID-19 померли 356 людей.

Щеплення проти коронавірусу отримали 18 264 людини.



Зони карантину в Україні / Джерело: МОЗ / Інфографіка 24 каналу