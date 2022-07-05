Украина подала заявку на вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития

Украина 5 июля подала заявку на вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития. Премьер-министр Денис Шмыгаль выразил надежду, что документ будет рассмотрен как можно скорее.

Шмыгаль отметил символизм того, что подача заявки состоялась в ходе дискуссии о практическом внедрении Плана восстановления Украины в рамках конференции в Лугано.

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Текущая поддержка, будущая работа по восстановлению и вступлению Украины в ЕС, начало которого поддержали все страны-члены ЕС, будет базироваться на завершении структурных реформ в Украине – сфере, где поддержка ОЭСР имеет фундаментальное значение,

– заявил Шмыгаль.

Премьер-министр подчеркнул, что Украина разделяет все цели и ценности организации. Государство стремится как можно быстрее присоединиться к ОЭСР. Шмыгаль отметил, что это – один из краеугольных камней успешного восстановления, а также – развития Украины.

По словам премьер-министра, объединенные в защите – объединены в восстановлении.

Что известно о конференции в Лугано

На конференции в Лугано обсуждается вопрос восстановления Украины. В процесс вовлечены 20 международных организаций и 40 стран.

Украину на конференции представляют премьер-министр Шмыгаль, спикер Руслан Стефанчук, а также несколько представителей Кабинета Министров Украины и депутатов.

Следующая конференция состоится в 2023 году в Великобритании.

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