Шмигаль відзначив символізм того, що подання заявки відбулося під час дискусії про практичне впровадження Плану відновлення України у межах конференції у Лугано.

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Поточна підтримка, майбутня робота з відновлення та вступу України до ЄС, початок якого підтримали всі країни-члени ЄС, базуватиметься на завершенні структурних реформ в Україні – сфері, де підтримка ОЕСР має фундаментальне значення,

– заявив Шмигаль.

Прем'єр-міністр наголосив, що Україна поділяє усі цілі й цінності організації. Держава прагне якнайшвидше приєднатися до ОЕСР. Шмигаль зауважив, що це – один з наріжних каменів успішного відновлення, а також розвитку України.

За словами прем'єр-міністра, об'єднані у захисті – об'єднані у відновленні.

Що відомо про конференцію у Лугано

На конференції у Лугано обговорюють питання відновлення України. До процесу залучені 20 міжнародних організацій та 40 країн.

Україну на конференції представляють прем'єр-міністр Шмигаль, спікер Руслан Стефанчук, а також кілька представників Кабінету Міністрів України та депутатів.

Наступна конференція відбудеться у 2023 році у Великій Британії.

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