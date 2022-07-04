Про це в день Конференції заявив прем'єр України Денис Шмигаль. Він подякував партнерам за підтримку, яку вони надають нашій державі, а також народові України.

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Буде наступним кроком відновлення України

Передусім прем'єр висловив подяку міністерці закордонних справ Британії Ліз Трасс. Він з нею вже обговорив проведення наступної конференції.

Наступну Конференцію з питань відновлення України проведемо у Великій Британії! Дякую Ліз Трасс за постійну допомогу та готовність сприяти розвитку,

– написав глава Кабміну.

Також він акцентував, що конференція в Об'єднаному Королівстві стане наступним кроком на шляху до відновлення. Проте також нагадав, що цей шлях був розпочатий в Лугано завдяки Швейцарії.

Головне про конференцію в Лугано

Це захід, де представники 20 міжнародних організацій і 40 країн обговорюють питання відновлення. До Швейцарії, окрім Шмигаля, для представлення України прибули голова Верховної Ради Руслан Стефанчук і ще кілька представників Кабміну та депутатів.

Вони запропонують не лише масштабний план відбудови – United 24. Також будуть окремі засідання, які стосуються боротьби з корупцією та реформ у сфері самоврядування. Президент України виступив перед учасниками конференції по відеозв'язку.

Відбудувати Україну – це відновити принципи життя, відновити простір життя, відновити те, що робить нас людьми. Звичайно, це означає масштабне будівництво. Звичайно, це означає велике фінансування і колосальні інвестиції. Звичайно, це означає абсолютно новий рівень безпеки в нашій країні, якій і далі жити поруч з Росією,

– наголосив Володимир Зеленський.

Зверніть увагу! За даними видання Bloomberg у керівництві ЄС, український уряд раніше непублічно обговорив проєкт відбудови з донорами. Євросоюз хоче надати на відбудову України понад 500 мільярдів євро.

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