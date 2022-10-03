Это только начало: Фесенко оценил перспективы Украины вступления в НАТО

Украина подала заявку на ускоренное вступление в НАТО, а треть членов Альянса уже выступили за поддержку заявки. Такая поддержка стремлений Украины сразу на старте очень важна, но это только начало пути.

В ближайшее время следует ожидать, что список стран, приверженных вступлению Украины, будет расширяться. Такое мнение в эфире 24 канала высказал политолог Владимир Фесенко.

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Перспективы вступления Украины в НАТО

По мнению специалиста, некоторые члены Альянса не готовы именно сейчас взять Украину в НАТО, учитывая продолжающуюся прямую войну против России. Впрочем, эту ситуацию в руководстве украинского государства отлично осознают.

Но то, что президент Зеленский и руководство страны сделали столь решительный шаг, не побоялись – свидетельствует о том, что мы стремились не только дать такой немедленный ответ Путину. Это и стратегия. Мы таким образом, поднимая планку, требуем четкого ответа,

– объясняет Владимир Фесенко.

По его словам, Украина фактически подталкивает своих партнеров, чтобы они определились. Следовательно, эксперт убежден, что вопрос об ускоренном присоединении Украины будет решаться сразу после завершения войны.

"Второй важный момент – самим фактом реагирования на нашу заявку мы заставляем наших партнеров более активно и действенно нам помогать. Обратите внимание, как отреагировали те деятели, которые просят "не торопиться". Они говорят, что сейчас главный приоритет – помощь Украине", – заметил специалист.

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Эксперт также отметил, что такую тактику с начала войны Владимир Зеленский применял уже неоднократно. Мол, он максимально поднимает планку, требуя большего, для того чтобы получить необходимое именно сейчас.

Еще один немаловажный момент – это более мощное продвижение темы международных гарантий для Украины. Предложения уже есть – от группы Ермака-Расмуссена, теперь нужно ускорить реакцию наших партнеров,

– объясняет Владимир Фесенко.

По его словам, следствием должно стать начало переговоров о том, в какой форме и как это будет оформлено. Ведь нужно будет оформить целый ряд договоров.

"Поэтому в этом смысле, я думаю, это такая игра на перспективу. Но она направлена на то, чтобы ускорить темпы и нашей интеграции с НАТО, темпы и масштабы помощи Украине и предоставление нам необходимых гарантий безопасности", – обьяснил политолог.

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Отношения Украина – НАТО: