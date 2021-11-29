Соответствующее заявление сделал глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба. Об этом он сказал в обращении 29 ноября.
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Кулеба заявил, что Украина расскажет о госперевороте партнерам
Министр объяснил, "когда говорится о гибридной войне, внешнее военное давление сопровождается дестабилизацией страны внутри". Глава МИД также добавил:
- "мы смотрим очень серьезно на имеющуюся у нас, правительства Украины, информацию;
- на этом этапе, когда речь идет о потенциальном перевороте в Украине, мы остаемся очень бдительными".
Наши правоохранительные органы проверяют эту информацию и мы, конечно, предоставим нашим партнерам обновленные данные, как только их получим,
– объяснил Дмитрий Кулеба.
Дипломат также добавил – если Россия попытается прибегнуть к последней мере военной наступательной операции, то это, "несомненно, будет сопровождаться систематическими и дерзкими попытками дестабилизировать Украину изнутри всеми возможными средствами".
Более того, Кулеба заверил, что:
- украинская армия пользуется уважением и доверием в обществе;
- руководство армии преданно защите суверенитета и демократически избранного правительства.
Коротко о вероятной организации государственного переворота в Украине
- 26 ноября во время пресс-марафона Владимир Зеленский заявил, что в Украине обсуждали государственный переворот и попытку свергнуть действующую власть.
- Глава государства указал, что организаторы, якобы, пытаются вовлечь Ахметова в эти планы. В частности, должны были привлечь миллиард долларов. Олигарх заявил, что все, что сказано – неправда.
- После этого Джо Байден заявил, что подобные сведения его беспокоят. Глава Белого дома сказал, что США поддерживают территориальную целостность Украины и способность управлять своим государством.
- В СБУ 29 ноября заявили, что осуществляют досудебное расследование в уголовном производстве касательно совершения действий, направленных на захват власти. Пресс-секретарь СБУ Артем Дехтяренко заявил, что дело было открыто "по факту подготовки отдельными гражданами Украины и России действий с целью захвата государственной власти".