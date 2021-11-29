Відповідну заяву зробив глава Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба. Про це він сказав у зверненні 29 листопада.

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Кулеба заявив, що Україна розповість про держпереворот партнерам

Міністр пояснив, "коли мовиться про гібридну війну, зовнішній військовий тиск супроводжується дестабілізацією країни всередині". Очільник МЗС також додав:

"ми дивимося дуже серйозно наявну в нас, уряду України, інформацію;

на цьому етапі, коли мова йде про потенційний переворот в Україні, ми залишаємо дуже пильними".

Наші правоохоронні органи перевіряють цю інформацію і ми звичайно надамо нашим партнерам оновлені дані, як тільки їх отримаємо,

– пояснив Дмитро Кулеба.

Дипломат також додав – якщо Росія спробує вдатися до останнього заходу військової наступальної операції, то це, "безсумнівно, супроводжуватиметься систематичними і зухвалими спробами дестабілізувати Україну зсередини всіма можливими засобами".

Ба більше, Кулеба запевнив, що:

українська армія користується повагою й довірою у суспільстві;

керівництво армії віддане захисту суверенітету й демократично обраного уряду.

Коротко про ймовірну організацію державного перевороту в Україні