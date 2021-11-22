Украина поднялась в рейтинге демократий, а США впервые спустились

Международный исследовательский центр опубликовал рейтинг демократий в более чем 160 странах мира. Украина попала в список средних демократий, а США опустились до категории неполных демократий.

В рейтинге демократий Украина обогнала не только США, но и несколько стран Евросоюза – Польшу, Венгрию и Словению. По данным исследователей, в нашей стране средний уровень демократии.

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Результаты исследований

В Международном исследовательском центре поделили страны мира на несколько категорий:

полноценные демократии, которые в свою очередь разделены на сильные, средние и слабые;

неполные демократии;

государства с переходным режимом;

авторитарные режимы.

Причиной того, что США опустились с первой категории до второй, исследователи называют массовые протесты после убийства полицейским Джорджа Флойда и президентские выборы, результат которых не признавал на тот момент действующий президент Дональд Трамп.

В то же время исследователи отметили, что в Украине ситуация значительно улучшилась, поэтому и отнесли ее к средним демократиям. Таким образом наша страна обогнала в рейтинге США. Среди движителей позитивных изменений назвали электронные декларации.

В целом количество демократических стран в этом году уменьшилось – их 98. Переходных режимов исследователи насчитали 20, среди которых Россия и Турция и 47 авторитарных режимов, в которые внесли Китай, Саудовскую Аравию, Мали, Иран и еще 43 страны мира.

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