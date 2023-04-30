Министр стратегической промышленности Александр Камышин сообщил, что 29 апреля был в Турции на международной выставке "Teknofest 2023". Там он искал способы и пути, как усилить оборонно-промышленный комплекс Украины.

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Соглашения принесут Украине не только новое оружие, но и выручку

Александр Камышин сообщил, что на "Teknofest 2023" у него прошло много встреч. И, в частности, уже есть результат – Украина подписала новые соглашения с производителем Bayraktar – компанией Baykar.

Интересно, что эти соглашения принесут нам не только новое вооружение, но и средства в бюджет. Однако подробности договоренностей Камышин не рассказал.

Есть важный результат – три новых соглашения с турецким производителем Baykar для украинских производителей. Детали не расскажу, но уверяю, что эти контракты дают нашей стране экспортную выручку и оружие нового поколения,

– сказал он.

Министр не уточнил, связано ли это со строительством завода Bayraktar в Украине.

В Украине построят завод Bayraktar